Андерсон Силва договорился о бое с Макгрегором в полусреднем весе

https://static.news.ru/photo/52eadae2-e1e1-11ea-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Андерсон Силва Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Многолетний экс-чемпион Ultimate Fighting Championship Андерсон Силва заявил, что достигал соглашения с Конором Макгрегором о бое в весе до 77 кг, но UFC решила не организовывать его.

UFC должна мне супербой по контракту. Конор вызвал меня сразу после моего боя с Адесаньей. Наша команда говорила с его командой, и мы договорились о бое в 77 кг, но что-то случилось, и UFC решила его не делать, — приводит слова Силвы Sherdog.com.

Также 45-летний боец отметил, что на данном этапе карьеры не хочет тестировать молодых талантов в UFC, а хочет драться с другими чемпионами прошлого. В частности, он готов в весе до 77 кг встретиться с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Энтони Петтисом.

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