https://static.news.ru/photo/4d9d291c-41e8-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после семидневного содержания в СИЗО за мелкое хулиганство и намерен продолжить подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым.

Я прекрасно проводил время. Спал, ел, ел, спал. К бою с Исмаиловым, конечно, буду готовиться. Ещё два месяца, — приводит слова Емельяненко телеканал «360».

Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире компании Absolute Championship Akhmat.

Как писал NEWS.ru, команда российского боксёра Сергея Ковалёва заявила, что он не планирует проводить следующий бой в России.