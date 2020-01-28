Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после семидневного содержания в СИЗО за мелкое хулиганство и намерен продолжить подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым.
Я прекрасно проводил время. Спал, ел, ел, спал. К бою с Исмаиловым, конечно, буду готовиться. Ещё два месяца, — приводит слова Емельяненко телеканал «360».
Бой Емельяненко и Исмаилова состоится 3 апреля в Москве на турнире компании Absolute Championship Akhmat.
Как писал NEWS.ru, команда российского боксёра Сергея Ковалёва заявила, что он не планирует проводить следующий бой в России.
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