Абдулвахабов: Ислам Махачев техничнее Хабиба

5 ноября Абдул-Азиз Абдулвахабов проведёт первую защиту титула ACA в лёгком весе. Противостоять ему будет бразилец Хакран Диас, ранее не проигравший ни одного боя под эгидой российского промоушена. В эксклюзивном интервью NEWS.ru действующий чемпион рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы колена и поделился мнением о скандале с участием казахстанца Артёма Резникова. Также он оценил шансы Ислама Махачева выиграть пояс UFC и ответил, почему ставит Хабиба Нурмагомедова выше Фёдора Емельяненко в списке лучших российских бойцов в истории.

Россия. Москва. Спортсмены из России Александр Сарнавский и Абдул-Азиз Абдулвахабов (слева направо) во время главного боя на турнире ММА Absolute Championship Akhmat Сергей Савостьянов/ТАСС

— В сентябре 2020 года вы победили Александра Сарнавского и завоевали титул ACA в лёгком весе, после чего длительное время восстанавливались после травмы колена. Как вы чувствуете себя сейчас?

— Безусловно, длительный простой и последствия повреждения дают о себе знать. После тяжёлой травмы присутствует определённая боязнь, теряется чувство дистанции. Думаю, в ходе подготовки эти проблемы удалось разрешить. Провёл отличный лагерь, изголодался по MMA.

— Во время тренировок вас посещал страх вновь получить травму?

— Конечно, без этого никак. Ты стараешься немного беречь себя, некоторые вещи делаешь не на 100%. При этом был момент, когда всерьёз опасался, что вновь повредил ногу. Причём не ту, что травмировал до этого. Но сейчас всё уже хорошо. Прошло много времени, страх ушёл.

— У многих вызвало удивление, что первую защиту вам придётся провести в бою с Хакраном Диасом. Когда вам сообщили о том, что именно бразилец станет вашим соперником?

— Около трёх месяцев назад, но разговоры о поединке с Диасом велись ещё раньше. Изначально мы с командой думали, что моим противником станет Артём Резников. Он был первым претендентом. Но когда казахстанец отказался, предположил, что шанс побороться за титул дадут именно Хакрану. В итоге так и получилось.

— Следовательно, Резникову предлагали сразиться за пояс, но он ответил отказом?

— Резников уже тогда хотел уйти из ACA и не был заинтересован в чемпионском бое. Если он выигрывал, то его контракт с лигой автоматически продлевался. Поэтому победа уж точно не входила в его планы, но и специально проигрывать он не хотел.

— Как вы относитесь к поведению Резникова?

— Честно, мне было безразлично, как развивается ситуация с Артёмом. Мне неважно, с кем драться — с Резниковым или другим оппонентом.

— Как вы считаете, кто прав в данной ситуации?

— Промоушен. Например, я всегда выполнял свои обязательства перед ACA. Даже когда у меня не было контракта с организацией, всё равно соглашался на предложенные мне условия. Возьмём нашу трилогию с Али Баговым. Мне эти поединки были не нужны, но в них была заинтересована лига. Поэтому я должен был провести их.

Когда у человека на руках соглашение, он должен делать то, что ему говорит работодатель. В этом нет ничего сверхъестественного. По нынешнему контракту у Резникова был предусмотрен ещё один поединок, ничего больше от него не требовали. Но сначала он отказался от схватки за титул, потом заявил, что не хочет вновь биться с Юсуфом Раисовым. Думаю, это неправильно. Проведи последний бой и потом диктуй свои условия.

— На ваш взгляд, кто опаснее — Резников или Диас?

— Каждый соперник имеет свои сильные и слабые стороны. Возможно, в борьбе Резников немного превосходит Диаса за счёт атлетизма. В то же время Хакран — очень опытный и выносливый боец. Не могу однозначно ответить, кто из них представлял бы для меня большую угрозу.

— При этом Диасу уже 37 лет. В таком возрасте немногим представителям лёгких категорий удаётся выступать на высоком уровне. Все знают пример Тони Фергюсона.

— Думаю, всё индивидуально. Каждому отведён свой запас здоровья, кроме того, многое зависит и от профессионализма самого человека, его отношения к делу. Хакран не похож на бойца, которому исполнилось 37 лет. Держит себя в отличной форме, идёт на серии из двух побед. Сдал он или нет, покажет схватка. Конечно, возраст даёт о себе знать. Но есть примеры, когда спортсмен и в сорок умудряется поддерживать высокие кондиции и конкурировать с сильнейшими. Тому же Марату Балаеву это удавалось и в 45 лет. Поэтому не будем заранее списывать со счетов Диаса.

— При этом два последних боя бразилец провёл с разницей в два года. В марте 2019-го он побил Устармагомеда Гаджидаудова, а потом лишь в апреле 2021-го справился с Амирханом Адаевым. Учитывая то, как редко Диас выходил в клетку, является ли он самым достойным из претендентов на титул?

— Безусловно, ещё есть бойцы, которые имеют право рассчитывать на звание первого претендента. В целом это относится ко всем представителям топ-5 рейтинга. Однако руководство остановило свой выбор на Диасе, ведь в двух последних схватках он справился с топовыми спортсменами.

— Вице-президент ACA Асланбек Бадаев заявил, что считает сильной стороной Диаса его умение смешивать ударную технику и борьбу, переходить из одной стихии в другую. Как вы считаете, в чём мощь Диаса?

— На мой взгляд, Асланбек всё правильно подметил. Диас здорово миксует одно с другим. Не назвал бы его ярко выраженным специалистом в ударной технике или борьбе. Но когда он объединяет это, получается очень здорово. Диас может показать удар и незаметно пройти в ноги.

— Считаете ли вы, что Диас в чём-то превосходит вас?

— Нет. На мой взгляд, он не сильнее меня как в стойке, так и в партере. Быть может, в этот раз он хорошо подготовится и покажет абсолютно иной уровень. Но это мы узнаем лишь в пятницу.

— Возвращаясь к Резникову. Насколько известно, Артём намерен попробовать свои силы в американских промоушенах. Он способен успешно выступать в США?

— Если Резников будет мотивирован, продолжит упорно тренироваться, то сможет неплохо проявить себя там. Не думайте, что бойцы ACA по уровню уступают конкурентам из UFC и Bellator. Мы могли бы не только на равных соперничать, но и побеждать их ведущих спортсменов.

— Вы являетесь действующим чемпионом ACA в лёгком весе, долгое время входите в элиту дивизиона. Американские промоушены проявляли интерес к вам?

— Предложений от UFC не поступало. Что касается других организаций, то они знают, что у меня действующий контракт с ACA. Поэтому диалога с их представителями не было. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Возможно, предпримем какие-либо шаги после поединка с Диасом. Конечно, если лига будет не против.

— Сколько боёв вам осталось провести по нынешнему контракту с ACA?

— Честно, не могу сказать. Некоторое время назад мы подписали соглашение, но не помню, на какое количество схваток оно рассчитано. Лично я сделаю ровно столько, сколько попросит лига.

— Вы не обратили внимание на срок действия и условия договора?

— Да. Потому что я всецело доверяю руководству ACA. Уверен, если я приму решение уйти, то лига пойдёт мне навстречу. Даже в том случае, если по действующему контракту останется провести десять боёв.

— С кем из нынешних представителей лёгкого веса UFC вам было бы особенно интересно подраться?

— Наверное, с Джастином Гейтжи. Он очень любит рубиться в стойке. Думаю, с ним у нас точно получилось бы очень яркое противостояние.

— Самым ярким российским бойцом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата считается Хабиб Нурмагомедов. В своё время глава Чечни Рамзан Кадыров назвал его «проектом UFC» и сказал, что готов организовать ему поединок с представителем ACA. Если бы этот бой всё же состоялся, соперником Орла наверняка стали бы вы как чемпион и лидер лёгкого дивизиона. Как вы оцениваете ваши шансы в этом противостоянии?

— На мой взгляд, об этом бессмысленно рассуждать сейчас. Нурмагомедов уже завершил спортивную карьеру, следовательно, устроить этот поединок невозможно. Хабиб уже всем всё доказал. Его по праву называют сильнейшим бойцом мира вне зависимости от весовых категорий.

— Безусловно, но наверняка вы задумывались об этой возможной схватке с Нурмагомедовым, анализировали его стиль боя. Все знают о его сильных сторонах, но видели ли вы слабые?

— Если честно, особо не изучал его. Но с ходу сложно сказать, за счёт чего его можно превзойти. Нурмагомедов хорош во всех аспектах: в ударной технике, борьбе, очень вынослив, напорист. Да, в стойке Хабиб не является сильнейшим в мире, но он вряд ли будет боксировать с тобой на протяжении всей битвы.

— Недавно в Москве состоялся турнир Bellator, по окончании которого вновь пошли споры на тему лучшего российского бойца в истории. На ваш взгляд, кто достоин этого статуса — Фёдор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов?

— Конечно, Хабиб. Он не потерпел ни одного поражения, а это дорогого стоит. В своё время Емельяненко был сильнейшим, но впоследствии неоднократно уступал. Хотя его выступление в бою с Тимоти Джонсоном впечатлило.

— Помимо московского турнира Bellator, в октябре состоялось ещё одно крупное событие с участием россиян. На прошлой неделе в Абу-Даби прошёл UFC 267, на котором Ислам Махачев без особых проблем расправился с Дэном Хукером. Могло ли на выступлении новозеландца сказаться отсутствие полноценного лагеря?

— Хукер дрался в конце сентября, а месяца более чем достаточно для подготовки к следующей схватке. Как минимум мне этого хватает, чтобы в хорошем состоянии подвести себя к следующему турниру. Возможно, если человек много гоняет, то ему будет сложнее. Например, мне обычно приходится сбрасывать восемь-девять килограммов. А это не составляет серьёзных трудностей.

Махачев продемонстрировал свой высочайший класс. Сразу перевёл, исполнил болевой. По сути, у Хукера не было возможности продемонстрировать, полноценно он готов или нет. Он оказался в захвате уже на первых минутах стартового раунда. Ещё вспотеть не успел. Поэтому тут дело не в физических кондициях. В плане уровня Ислам гораздо выше. Уже сейчас он заслуживает находиться в пятёрке сильнейших легковесов мира.

— После боя Махачев заявил, что уже сейчас готов подраться за титул UFC. Согласны?

— Думаю, он уже давно заслужил право сразиться за пояс. На данный момент на его счету значится девять побед подряд, пусть большинство из них и не над топовыми противниками. Если прямо сейчас ему дадут возможность встретиться с чемпионом, он возьмёт верх.

— С кем Махачеву будет сложнее — с Чарльзом Оливейрой или Дастином Порье?

— Думаю, Махачев способен победить обоих. Конечно, в ударной технике Порье достаточно опасен, но Ислам способен перевести его на землю. А там он будет владеть преимуществом.

— В эфире подкаста Weighing In американский боец Джош Томпсон выразил мнение, что в некоторых аспектах Махачев превосходит Нурмагомедова. Что вы думаете по этому поводу?

— Согласен. На мой взгляд, Ислам техничнее Хабиба. Нурмагомедов заходит в клетку и идёт напролом, постоянно прессингует, давит. Махачев же действует гораздо спокойнее, постепенно прощупывает соперника, находит слабости. В целом он более тонкий боец.