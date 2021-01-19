Спрос на подержанные авто в России вырос из-за пандемии

Из-за удорожания и дефицита новых автомобилей в России увеличился спрос на подержанные машины. Рост продаж на вторичном рынке в 2020 году составил 2%, при просадке в 9% на первичном.
Сделки по авто с пробегом в последние месяцы росли, что эксперты называют нехарактерным явлением.
Как
Самые дорогие предложения зафиксированы в Московской и Ленинградской областях (435 и 380 тысяч рублей), а также в Татарстане (315 тысяч). Дешевле всего можно было купить машину в Алтайском крае (190 тысяч рублей), в Омской (210 тыс.) и Кировской областях (220 тыс.).
В топе-3 по продажам оказались отечественные автомобили Lada, Lada Samara и Ford Focus. На первичном рынке самыми популярными остаются полюбившиеся россиянам Kia Rio и Hyundai Solaris и Toyota Camry.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство России намеревается повысить ставки утилизационного сбора на автомобили в РФ. Ожидается, что это не вызовет роста цен на авто российского производства, так как увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением господдержки отраслевых программ стимулирования спроса, говорится в пояснительной записке к документу.