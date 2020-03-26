https://static.news.ru/photo/a1937d3a-6efe-11ea-94d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к показателям XIX или начала XX века. Такое мнение высказали ретейлеры в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

Среди тех, кто поставил подписи под коллективным обращением, оказались представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сообщает РБК.

По мнению ретейлеров, распространение коронавируса уже привело к падению оборотов отрасли и трафика сегмента. В настоящий момент оно составляет 50–80%. Спасти ситуацию, считают бизнесмены, может «постановка на паузу» всего сегмента потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.

Ретейлеры просят правительство отменить обязанность по уплате налогов и аренды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк РФ рекомендовал кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заёмщикам с официально подтверждённым заболеванием, вызванным новым коронавирусом. Об этом говорится в информационном письме, которое регулятор разослал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также страховым компаниям.