Минсельхоз объяснил причины подорожания яблок в России

https://static.news.ru/photo/aace91fe-d827-11ea-a1ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Министерства сельского хозяйства России назвали причины подорожания яблок в стране. По их мнению, это связано с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах.

Сбор яблок в ЮФО и СКФО в этом году начался на две недели позже, чем в 2019 году, что сказалось на ценовой динамике, — цитирует сообщение ТАСС.

По данным Росстата в июле 2020 года яблоки в стране подорожали на 7,4%. Также в Минсельхозе отметили, что активная фаза массовой уборки основных видов семечковых ещё не началась. На данный момент собрано менее 3% от запланированного объёма. Представители Минсельхоза также отметили, что не ожидают в этом году рекордного урожая плодов. Он прогнозируется на среднем уровне. Причиной для этого стали возвратные весенние заморозки.