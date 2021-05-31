Костин предсказал рост инвестиций от россиян

https://static.news.ru/photo/70344c56-c29f-11eb-b106-96000091f725_660.jpg Андрей Костин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржевой бум в ближайшее время не прекратится, доля инвестиций из сбережений россиян может вырасти с 20% до 40% и в течение трёх лет достигнуть 8 трлн рублей. Об этом РБК сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Нам кажется, что бум на фондовом рынке не прекратится и повышение ставок, особенно не столь значительное, не сыграет в этом роли. Если брать долю инвестиций в средствах граждан, она ещё далека от средних значений в других странах. У нас она — 20%, при этом может достигнуть 40%. В Европе данный показатель — 50%, в США — 80%, поэтому можно говорить о притоке 7–8 трлн рублей частных сбережений на рынок в ближайшие три года, — заявил Костин.

По его словам, фондовый рынок «неминуемо будет расти». При этом Костин согласен с позицией Центробанка, касающейся ограничений для неквалифицированных инвесторов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рекомендовала начинающим инвесторам не вкладывать в акции последние средства, а также не делать ставку на ценные бумаги только одной компании.

Глава ЦБ напомнила, что в январе 2021 года регулятор ввёл временный запрет на инвестиции неквалифицированных инвесторов в сложные финансовые инструменты. Эта мера не касается гособлигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием.