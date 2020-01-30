В 2020 году на мировом рынке ожидается избыток нефти, прогнозируют опрошенные NEWS.ru эксперты. Они оценивают возможный профицит в 250-600 тыс. баррелей в сутки. Основная причина — продолжающийся рост производства сырья в США, к которому добавилась ещё и вспышка коронавируса в Китае. При этом, аналитики считают, что влияние этого фундаментального фактора на мировые цены будет относительно небольшим.

В прошлом году странам-экспортёрам, участвующим в соглашении ОПЕК+, удалось сбалансировать рынок углеводородов, благодаря снижению добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. С 1 января 2020-го действует решение о дополнительном сокращении ещё на 500 тыс., однако, даже такие усилия не спасут мировой рынок от переизбытка сырья, полагают специалисты.

Так, по оценке норвежской Rystad Energy, несмотря на действующее соглашение ОПЕК+ и его возможное продление на весь 2020 год, на мировом рынке нефти и газового конденсата ожидается профицит в размере 600 тыс. баррелей в сутки, сообщили NEWS.ru в консалтинговой компании. Там пояснили, что одна из причин — наращивание добычи в Соединённых Штатах, а также в некоторых других странах. Дополнительным фактором служит относительной невысокий спрос на сырьё в связи с торговой войной США и Китая и другими рисками.

В этом году спрос, по нашим данным, вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки, что полностью нивелируется увеличением производства нефти в Бразилии и Норвегии. Таким образом, весь профицит в этом году создаётся повышением добычи в США, за вычетом влияния от сделки ОПЕК+. Артём Чен старший аналитик Rystad Energy старший аналитик Rystad Energy

По его словам, добыча нефти и газового конденсата американскими компаниями может вырасти в этом году на 1,1 млн баррелей в сутки. Ровно также возможную прибавку оценивает и Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Там считают, что по итогам этого года средний уровень производства может достичь 13,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 12,2 млн в 2019-м.

В Vygon Consulting согласны с другой оценкой EIA о том, что потенциальный профицит на рынке жидких углеводородов в 2020 году составит порядка 250 тыс. баррелей в сутки, сообщили NEWS.ru в компании. Там полагают, что ситуация этого года будет отличаться от прошлого.

В 2019 году мировой рынок нефти наконец пришел к балансу. Это связано с тем, что впервые после кризиса 2008-2009 годов предложение жидких углеводородов в мире сократилось в абсолютном выражении и составило 100,7 млн баррелей в сутки. Основной фактор — снижение добычи сырой нефти странами-участницами ОПЕК+, эффект санкций на экспорт иранской нефти (минус 1,2 млн баррелей в сутки) и сокращение добычи нефти в Венесуэле (минус 0,6 млн). Екатерина Колбикова консультант Vygon Consulting консультант Vygon Consulting

По её словам, если в прошлом году совокупное снижение добычи жидких углеводородов ОПЕК превысило 2 млн баррелей в сутки, то в текущем падение составит не более 1 млн, с учётом новых условий соглашения ОПЕК+, предусматривающих дополнительное снижение на 0,5 млн и тем, что эффект санкций против Ирана по большей части реализовался.

Она также полагает, что основная причина потенциального профицита жидких углеводородов на мировом рынке — продолжающийся рост добычи нефти в США. Так ещё в прошлом году благодаря использованию высокоэффективных буровых и разработки наиболее продуктивных участков, американские компании смогли нарастить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки. Несмотря на рост числа банкротств ряда сланцевых операторов, буровая активность в стране первые недели 2020-го года восстанавливается. Важной «подушкой безопасности» для сланцевых компаний в этом году может стать фонд пробуренных, но незаконченных скважин, который достиг исторического пика — 8,5 тыс. единиц. Если активная эксплуатация этих скважин продолжится в 2020-м, то, вероятно, прирост добычи нефти в США будет на уровне прошлого — не менее 1,5 млн баррелей в сутки, полагает эксперт.

Лишний миллион

Самого большого переизбытка нефти на мировом рынке ожидают в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Его глава Фатих Бироль недавно заявил, что профицит в первом полугодии может составлять около 1 млн баррелей в сутки, даже с учётом сокращений в рамках сделки ОПЕК+. Во второй половине избыток нефти сохранится, сообщил РИА Новости руководитель агентства, не уточнив конкретные цифры.

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Но 1 млн — слишком высокая оценка, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его мнению, подобный излишек на рынке может образоваться только в экстренных случаях, например, если участники соглашения ОПЕК+ будут нарушать условия сделки, либо замедлится производственная активность, что будет сдерживать спрос на нефть. Впрочем, по словам аналитика, сейчас такие ожидания маловероятны.

Он полагает, что в первом квартале рынок будет близок к балансу, возможно даже с небольшим дефицитом, а избыток сырья появится уже третьем квартале и увеличится в последней четверти года. Тогда профицит может составить 300-400 тыс. баррелей в сутки.

Ситуацию на нефтяном рынке усугубила вспышка коронавируса в Китае, считает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Рост заболеваний может ударить, в частности, по туризму. Мы уже видим падение перелётов, перевозок, что может негативно повлиять на спрос на нефтепродукты. К тому же месяц вынужденного простоя может стоить китайской экономике 0,5 процентного пункта роста ВВП. Если ситуация с Китаем затянется на несколько месяцев, то, по моим ощущениям, на сырьевом рынке может возникнуть профицит порядка 500 тыс. баррелей в сутки. Иван Манаенко директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал»

По последним данным, эпидемия в КНР унесла уже 170 жизней, число заболевших приближается к 8 тыс. В этих условиях, китайские компании продлевают свои новогодние каникулы, оттягивая момент возобновления работы.

Цены под давлением

Дисбаланс на нефтяном рынке может отразиться на мировых ценах, но его влияние сейчас ниже, чем краткосрочных фактов, подобных китайскому вирусу, полагают эксперты. На фоне ситуации в КНР баррель Brent за последнюю неделю потерял более $4 и сейчас торгуется ниже $58.

На текущее падение цен на нефть в большей степени оказывают влияние краткосрочные финансово-экономические события, например, распространение коронавирусной инфекции в Китае. Говоря же о фундаментальных причинах, на 2020 год отсутствуют предпосылки для заметного изменения ценовой конъюнктуры относительно уровня предыдущего года. Поэтому в базовом сценарии в среднем по этому году мы ожидаем цену нефти марки Brent в пределах $60-65 за баррель, — отмечает Колбикова.

Антон Покатович, тем не менее, полагает, что первый квартал копировки завершат на более высоком, чем сейчас, уровне — $63-66 за баррель. Летом цены будут находиться в диапазоне $65-70, а в зимний период — $66-67 за баррель, прогнозирует эксперт.

Избыток сырья всё же скажется негативно на мировых ценах, не соглашается Иван Манаенко. По его мнению, баррель Brent может торговаться в районе $60 и ниже, а если стоимость сырья упадёт ниже $56 — это может дать повод ОПЕК+ поднять вопрос о дополнительном сокращении добычи.

В марте страны ОПЕК+ планируют собраться для обсуждения дальнейшей судьбы сделки по сокращению добычи, действие которой завершается 1 апреля. Впрочем возможности ОПЕК+ для ещё большего снижения производства от текущих уровней в настоящее время ограничены, считает Иван Манаенко.

Участники соглашения, скорее всего, продлят сделку, а вот увеличить объёмы сокращения будет сложно. Саудовская Аравия итак перевыполняет свои обязательства и взвалить на себя дополнительное бремя она вряд ли сможет. Заставить остальные страны пойти на более существенное снижение тоже тяжело — слишком большие обязательства могут поставить под вопрос целостность всей сделки, — отмечает специалист.

Вместе с тем, он полагает, что невысокий уровень цен на нефть может сдержать рост добычи в США.