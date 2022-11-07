Яркие решения для каждого дома: Неделя интерьера и дизайна прошла в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московская неделя интерьера и дизайна

На ВДНХ завершилась Первая Московская неделя интерьера и дизайна, которая проходила с 1 по 6 ноября. В мероприятии участвовало 350 компаний, причем не только из России. Свою продукцию продемонстрировали гости из Индии, Китая, Турции, Вьетнама, Южной Кореи и других государств.

В павильонах № 55 и № 57 отечественные производители мебели, отделочных материалов и предметов интерьера показатели свои лучшие изделия. Так, в 57-м павильоне на ВДНХ собрали всё для квартир и частных домов: готовые мебельные, интерьерные, дизайнерские идеи. А в 55-м — для деловых и социальных пространств с фокусом на планировочные, инженерные и строительные решения.

Всего за пять дней выставку посетили 173 тысячи человек. Люди смогли не только посмотреть на тренды современного дизайна, но и купить понравившиеся вещи с производственными скидками. А представители бизнеса смогли расширить свои деловые связи.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, за неделю работу выставки предприниматели заключили соглашения на 5,6 млрд рублей. Первая Московская неделя интерьера и дизайна объединила сотни производителей мебели, отделочных материалов, дизайнеров, архитекторов и экспертов из России и дружественных стран.

Помимо выставочной программы Неделя дизайна провела обширную деловую сессию, которая включала более 100 событий в разных форматах. К участию привлекли порядка 270 спикеров, среди которых эксперты отрасли и представители компаний из Китая, Индии, Турции, Вьетнама, Казахстана.

Организаторы выставки признались, что были приятно удивлены высоким интересом москвичей к дизайну. Событие стало показателем не только потенциала индустрии, но и позитивных перспектив развития отрасли.

Кадры Первой Московской недели интерьера и дизайна на ВДНХ — в галерее NEWS.ru.