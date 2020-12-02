Васильев назвал платье, которое моментально «сделает» талию

Историк моды Александр Васильев представил платье, которое «сделает» талию, даже если её нет у хозяйки вещи. В один момент изменить свою фигуру в лучшую сторону поможет платье с завышенной талией.
Особенно хорошо оно будет смотреться на пышных дамах,
Хочу, чтобы все дамы с проблемными формами обратили внимание на это. Нет талии на месте? Рисуйте ее под грудью! — порекомендовал ведущий женщинам.
Александр Васильев также назвал выгодное и эффектное сочетание оттенков в одежде, которое подойдёт каждой женщине. Это сочетание изумрудного и лилового цветов, так как это природные тона, соответствующие ирисам, фиалкам и сирени.
Историк моды назвал такое сочетание «любимым» эпохи стиля модерн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Эвелина Хромченко рассказала, какой наряд представит женщину на первом свидании в самом выгодном свете. Это романтичный образ, который поможет настроить мужчину на правильный лад и не перейти на вульгарности.