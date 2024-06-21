В Москве приступят к завершающему этапу реконструкции санатория «Ерино»

Фото: ГК Основа

Александр Ручьев и Артем Федорко

В Новой Москве приступят ко второму этапу реконструкции санатория-курорта «Ерино». Соглашение о финансировании заключительного этапа работ подписали президент ГК «Основа» Александр Ручьев и председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко на форуме «Движение» в Сочи. Объем лимита кредитования на реконструкцию второй очереди составит 1,7 млрд рублей. Общий объем финансирования двух этапов — 3,8 млрд рублей. Выделенный кредит позволяет создать новую инфраструктуру для отдыха с современными стандартами комфорта.

Как отметил Александр Ручьев, это еще один шаг на пути преобразования «Ерино» в одно из лучших мест для отдыха и оздоровления на территории столицы.

В рамках этого этапа мы полностью модернизируем главный корпус санатория-курорта, а также благоустроим прилегающую территорию, включая зоны отдыха и общественные пространства, — пояснил президент ГК «Основа».

Ранее в санатории уже были модернизированы два корпуса на 120 номеров. Многие объекты были построены с нуля: крытый детский бассейн, открытые круглогодичный и летние бассейны, сауны, спортивные площадки и зоны отдыха. Кроме того, были построены рестораны с верандами, библиотека, конференц-залы и детский клуб. Также был обновлен оздоровительный центр с крытым 25-метровым бассейном, тренажерным залом и хаммамом, модернизировано оборудование диагностического центра. В настоящее время строится еще один открытый бассейн.

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