https://static.news.ru/photo/4f7101c0-4ca4-11ea-8c67-fa163e074e61_660.jpg Отем Келли и Питер Филлипс Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II расстроилась, узнав о том, что супруга её любимого внука Питера Филлипса Отем Келли приняла решение о разводе после 12 лет брака.

Приятель сына принцессы Анны рассказал, что самый старший из внуков монаршей особы «опустошён», пишет The Sun.

Вероятно, родившаяся в Монреале Келли хочет последовать примеру принца Гарри и Меган Маркл и уехать в Канаду. У пары подрастают две дочери: девятилетняя Саванна и семилетняя Айла. Предположительно, у девочек есть и британские и канадские паспорта, что позволит им беспрепятственно переехать в Страну кленового листа, отмечает газета.

Он думал, что был счастлив в браке и имел идеальную семью с двумя прекрасными дочерьми. Но он сейчас в полном шоке. Отем прекрасная жена, мать и очень умная женщина, но она некоторое время говорила своим друзьям о проблемах. Она является любимицей королевы, и я уверен, что Её Величество будет очень расстроено этим, — приводит издание слова друга Питера Филлипса.

Ранее NEWS.ru писал, что старший внук Елизаветы II начал рекламировать молоко на китайском телевидении. Он снялся в двух роликах.