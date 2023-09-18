Советы, поддержка и тесты: что пишут паблики «ВКонтакте» о психологии Рассказываем о сообществах, которые помогают людям разобраться в себе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Согласно данным опроса ВЦИОМ, в 2022 году к психологам обращались только 12% россиян. Многие предпочитают обсуждать проблемы с близкими людьми. Чтобы понять, нужна ли вам помощь специалиста или просто требуется получить заряд мотивации на новую рабочую неделю, NEWS.ru составил актуальную подборку пабликов о психологии из социальной сети «ВКонтакте».

«Простыми словами о психологии»

Задача этого паблика — помочь подписчикам разобраться в фундаментальных основах психологии, не поставить себе надуманных диагнозов и сделать свою жизнь лучше.

Авторы сообщества делают большие разборы профессиональной литературы и предлагают списки книг по отдельным темам. Чтобы пользователи не воспринимали паблик только как образовательный ресурс, админы публикуют мемы и философские цитаты знаменитых писателей, актеров и музыкантов.

Особой популярностью пользуются специально созданные беседы, в которых подписчики помогают друг другу разобраться в себе, обсуждают личные тревоги или просто ищут людей по интересам. На данный момент паблик читает более миллиона человек.

«Разборы звездных интервью с психологом Линой Диановой»

Этот паблик ведет известный YouTube-блогер и психолог Лина Дианова. Во «ВКонтакте» девушка публикует только собственные видеопроекты: клинические разборы звездных интервью, советы по актуальным темам в семейной психологии и ответы на популярные запросы подписчиков. Дианова делится новыми роликами раз в неделю. Подписчики могут посмотреть как полноформатные часовые видео, так и нарезку из самых ярких моментов в отдельной вкладке «Клипы».

«Люблю общение „на вы“, если мы не знакомы, доброжелательность и соблюдение личных границ», — говорит о себе Дианова. Психолог нередко общается со своими подписчиками в комментариях, чаще всего обсуждая качество роликов.

Особой популярностью пользуются выпуски «Псиндера», где Лина разбирает личные анкеты людей на сайтах знакомств. В них психолог дает советы, как разоблачить манипулятора, лжеца, эгоиста и найти честную анкету пользователя для последующей личной встречи.

«Тренинги и курсы от психолога Александра Шахова»

Этот паблик — личная страница психолога Александра Шахова. По собственному признанию, его главная профессиональная задача — «научить женщин быть счастливыми, мужчин — сильными, а семью — крепкой». Шахов приглашает на собственные тренинги, семинары, а также дает советы, как решить ту или иную психологическую задачу. Например, распознать измену, искоренить синдром самозванца или поднять самооценку.

Одни курсы — бесплатные, другие — за деньги. Так, чтобы понять, как найти мужчину на сайте знакомств, придется заплатить 2990 рублей, а чтобы пройти курс «академия отношений» — 11 900 рублей.

На паблик подписаны более 200 000 человек. Шахов нередко предлагает пользователям дистанционно пройти тесты на наличие тех или иных проблем. Люди откровенно делятся своими результатами в комментариях и рассказывают о личных трудностях. В ленте сообщества можно найти подробные гайды, записи онлайн-эфиров психолога и юмористические картинки. Для удобства подписчиков Шахов использует тэги: #шаховговорит, #шаховюмор, #шаховмудрость.

Жизненные комиксы от «Психологии в иллюстрациях»

Этот паблик рассказывает о психологических терминах в иллюстрациях и комиксах. В основном лента сообщества состоит из мотивирующих постов в духе «для любви к себе не нужен повод», но встречаются и подробные гайды для разных ситуаций. Например, 5 фраз для поддержки близкого человека, 10 «красных флагов» для определения абьюза, 8 способов уверенного общения.

У этого паблика 150 тысяч подписчиков, они активно делятся опытом в комментариях. «Я ходила на сессии к трем разным психологам, но такой поддержки, как здесь, так и не получила», — признается девушка в паблике.

Каждый пост лайкают около 900 человек, и 150 пользователей могут его репостнуть. Подписчики особенно ценят юмористические картинки и отдельную беседу паблика под названием «Обними меня. Мне страшно».

Эмоциональная поддержка с «Занимательной психологией»

Этот паблик — своеобразная интернет-подушка эмоциональной поддержки и безопасности. Именно так админы сообщества позиционируют «Занимательную психологию». Каждый день они публикуют мотивирующие картинки и «правила жизни». Но помимо позитивного контента авторы паблика предлагают подписчикам тексты, в которых разбираются с различными психологическими проблемами. Например, объясняют, что тaкoe эмoциoнaльнaя бecчувcтвeннocть и как по конкретным признакам определить бeзpaзличиe, зaмкнутocть и зaтopмoжeннocть.

Для тех, кому больше подходит видеоформат, в паблике можно найти короткие клипы с простыми советами, как распознать манипуляцию, что делать, если человек вас игнорирует.

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