Психологу из Казани пообещали «пулю в лоб» за лекции о женщинах в исламе

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Психолог из Казани Хава Шайдуллина планировала провести лекцию о правах женщин в исламе, однако после анонса мероприятия в Дагестане девушка столкнулась с угрозами, сообщил Telegram-канал Mash Iptash. Анонимы обещали не только избить ее, но и всадить «пулю в лоб», говорится в публикации.

По словам Шайдуллиной, поехать в Дагестан она не рискнула, так как является единственной кормилицей своих пятерых детей. Вместо этого она провела лекцию в онлайн-формате. Аккаунт девушки в соцсетях сразу же был заблокирован из-за многочисленных жалоб от жителей Дагестана.

На этом история не закончилась, так как злоумышленники нашли резервные аккаунты психолога, где продолжили писать угрозы. Поклонники Шайдуллиной помогли ей составить заявление в полицию, однако, по словам девушки, реакции от правоохранительных органов не последовало. Сначала стражи порядка приняли заявление, а потом сделали вид, что ничего не произошло, утверждает она.

Ранее блогер из Новосибирска Алена Калинина раскритиковала русских мужчин за их внешний вид. Она призвала их равняться на дагестанцев. После этого девушка столкнулась с многочисленными угрозами. Незнакомцы желают ей смерти и обещают избить толпой.