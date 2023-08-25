Сибирский блогер получила угрозы после критики внешности русских мужчин

Фото: Соцсети

Алена Калинина

Блогеру из Новосибирска Алене Калининой, раскритиковавшей местных мужчин за внешний вид после поездки в Дагестан, стали поступать угрозы от сибиряков. Девушка рассказала KP.RU, что после публикации видео ей стали присылать гневные комментарии, в которых пользователи-мужчины желают смерти ей и ее матери и обещают избить толпой.

Мне продолжают поступать угрозы. Всю ночь и все утро. Мне не дают спать. Постоянно угрожают. Пишут оскорбительные вещи. Грозятся прийти и избить толпой. Как можно угрожать девушке, ее родственникам? Ужас... Желают смерти мне и моей маме, — рассказала блогер.

По словам Калининой, своим видео она не пыталась никого оскорбить или сравнить жителей Дагестана и Новосибирска, а говорила о конкретном мужчине, который пытался познакомиться с ней в первый день после возвращения домой. Блогер отметила, что он выглядел неопрятно, был в грязной футболке и при этом находился в состоянии алкогольного опьянения.

Я лишь сказала про одного мужчину, который несся за мной, за спиной, с шаурмой. Он был слегка или не слегка пьяным. Он пытался со мной познакомиться. В это время он был неопрятным, в грязной футболке, изо рта бежала слюна, соус. Он домогался меня 15 минут, — пояснила блогер.

Девушка отметила, что лично не знает людей, которые пишут ей угрозы. Она сообщила изданию, что обратилась с заявлением в полицию.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее ответил Калининой. Он заявил, что в Дагестане есть свои каноны красоты, однако на русских парней тоже гнать не стоит. Депутат предположил, что неприязнь к русским мужчинам связана с тем, что у девушки не сложилась личная жизнь в Новосибирске.