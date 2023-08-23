Милонов ответил сибирячке, критиковавшей русских мужчин за их внешний вид Депутат Милонов назвал глупой девушку, осуждающую русских мужчин за их внешность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

В Дагестане есть свои каноны красоты, однако на русских парней тоже «гнать» не стоит, заявил NEWS.ru депутат Виталий Милонов. Таким образом он прокомментировал завирусившееся в Сети видео с девушкой, которая раскритиковала представителей мужского пола в Новосибирске. В пример им она привела мужчин из Дагестана, которые «ухоженные и вкусно пахнут». По словам депутата, девушка может быть «глуповата».

На вкус и цвет, как говорится. Но я бы не стал судить о людях по внешнему виду, у меня есть много знакомых ребят в Горловке, которые выглядят не очень брутально, зато воюют как настоящие мужчины <...> Ничего не имею против дагестанских мужчин, там свои каноны, можно только поспорить на счет красных мокасин, но и на русских парней пусть не гонит <...> Девушка видимо немного глуповата, поумнеет и по-другому будет говорить, — заявил Милонов.

Депутат предположил, что неприязнь к русским мужчинам связана с тем, что у девушки не сложилась личная жизнь в Новосибирске. Он позвал ее в Горловку, пообещав подыскать красивого мужчину.

Пусть она приезжает к нам в Горловку, мы ей подыщем хорошего мужчину, красивого, научим его, как одеваться, и она будет свою энергию в чем-то другом выражать. Так что ждем ее здесь, — отметил депутат.

При этом депутат добавил, что русским мужчинам стоит прислушаться к подобным заявлениям. Некоторые из них одеваются, как «придурки», заявил Милонов.

Ранее депутат дал совет футболисту Артему Дзюбе после того, как его интимное видео попало в Сеть. Он посоветовал спортсмену найти нормальную девушку, а если она уже есть, то стать более «разборчивым».