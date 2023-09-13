Психотерапевт объяснила, как справиться с тревожностью Психотерапевт Крашкина: при тревожности помогут дыхательные упражнения

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В борьбе с приступом тревожности помогут дыхательные упражнения, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что они помогут расслабиться. Она посоветовала вдыхать и выдыхать под счет. В процессе выполнения упражнений также следует на несколько секунд задерживать дыхание.

Их можно делать по следующей схеме: посчитайте в уме до четырех — вдохните, затем до двух — задержите дыхание, потом до шести — выдохните. Данное упражнение поможет расслабиться, — пояснила специалист.

Кроме того, избавиться от тревожности хорошо помогает спорт. Крашкина отметила, что во время физических упражнений мозг сосредотачивается на выполнении однотипных действий и перестает зацикливаться на пугающих мыслях. Благодаря спорту снижается уровень адреналина, а мышцы расслабляются.

Помочь в борьбе с тревожностью может так называемый дневник эмоций. В него следует записывать все, что на данный момент вызывает негативные эмоции, объяснила психотерапевт. Крашкина уточнила, что это позволяет дистанцироваться и осознать, откуда появилось тревожное состояние.

Подробно распишите, что вы чувствуете: что вызывает тревогу, как страх ощущается в теле. Отметьте, о чем вы думали и что делали в момент, когда почувствовали себя плохо. Так вы обнаружите причины, почему вы начинаете тревожиться, — подчеркнула специалист.

Психотерапевт порекомендовала соблюдать «цифровой детокс». Для стабилизации психоэмоционального состояния нужно не менее чем за час до сна отложить гаджеты, а также не брать их в руки сразу после пробуждения. В первую очередь это касается новостного контента и социальных сетей. Крашкина рассказала, что переключить внимание можно на физическую активность, прогулки на свежем воздухе или любые другие виды досуга, которые не предполагают использование гаджетов. Если же стабилизировать состояние не удается, следует обратиться к специалисту, заключила психотерапевт.

Психолог Наталья Панфилова ранее заявила, что часто прокрастинацию, то есть эмоциональную реакцию человека на накопившиеся дела, приравнивают к лени. По ее словам, человек может самостоятельно справиться с ней, если будет правильно распределять задачи. В ином случае это может быть симптомом начинающейся депрессии.