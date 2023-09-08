Психолог раскрыла, сколько времени школьник должен тратить на «домашку» Детский психолог Маденко: школьник должен делать уроки не дольше 3,5 часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьникам лучше тратить на домашнее задание не больше трех с половиной часов, хотя нормы домашней подготовки для разных возрастов отличаются, рассказала NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. Эксперт отметила, что с первого по четвертый класс уроки лучше готовить в течение часа.

Согласно документации, «домашку» лучше делать не дольше трех с половиной часов, что очень отличается от психологической нагрузки. Если добавить сюда нагрузку в школе, это много. На разностороннее развитие собственных интересов у ребенка не останется времени, что очень совпадает с практикой. В 1–4-м классах [на домашнее задание должно отводиться] до часа, в 5–9-х классах — до двух часов, в 10–11-х до трех часов. Дольше работа неэффективна из-за снижения концентрации внимания, — добавила Маденко.

По ее словам, в начальных классах родителям стоит проверять у детей уроки и помогать им в подготовке заданий, чтобы ребенок выработал систему самоконтроля и системности.

Важно не критиковать и приказывать, а вырабатывать самоконтроль, например предложить ребёнку проверить уроки самому в вашем присутствии. Проверяя уроки, у ребенка появляется возможность не только самостоятельно проверить свои недочеты, но и повторить материал, — подчеркнула Маденко.

Психолог отметила, что родители не обязаны взваливать всю работу на себя и позиционировать домашнюю работу «нашей»: если ребенок справляется, следует тратить меньше времени и наблюдать за успехами со стороны и через педагогов.

Ранее психолог Марина Завадская рассказала: чтобы ребенок смог легче адаптироваться к школе, родители должны постараться быть мягче с ним в общении, не требовать от него идеальной собранности и сразу приносить хорошие оценки. По словам специалиста, переход от каникул к учебе должен проходить плавно, иначе это может вылиться в стресс для ребенка и болезни.