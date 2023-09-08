Родителям дали совет, как помочь ребенку адаптироваться к школе Психолог Завадская: в начале учебы не стоит требовать от ребенка хороших оценок

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Чтобы ребенок смог легче адаптироваться к школе, родители должны постараться быть мягче с ним в общении, не требовать от него идеальной собранности и сразу приносить хорошие оценки, рассказала педагог-психолог Марина Завадская. По словам специалиста, переход от каникул к учебе должен проходить плавно, иначе это может вылиться в стресс для ребенка и болезни.

В начале учебы родителям нужно постараться быть мягче и внимательнее, чем обычно. Нельзя сразу же требовать от ребенка идеальной собранности и успеваемости, лучше постараться его разгрузить — при возможности не оставлять первое время на продленку, начинать ходить в кружки и секции ближе к середине или концу сентября, а не сразу, — отметила Завадская.

Облегчить переход от каникул к интенсивным занятиям поможет соблюдение режима сна, физической активности и питания, включающего в себя важные для мозга продукты — орехи, какао, гречку, молоко, яйца, рыбу и печеный картофель. Также очень важно больше разговаривать с ребенком про него самого, уделять внимание эмоциональному состоянию и выражать свою любовь и поддержку, подчеркнула эксперт.

Детский психолог Екатерина Маденко ранее сообщила, что школьникам лучше тратить на «домашку» не больше трех с половиной часов, но на деле для разных возрастов нормы отличаются. При этом с первого по четвертый класс уроки лучше готовить в течение часа.