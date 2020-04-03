Скандальный блогер Диденко заявила, что хочет быть кремированной

https://static.news.ru/photo/f6e97caa-75b4-11ea-8f04-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Диденко Фото: didenko.katerina/instagram.com

Скандальный Instagram-блогер Екатерина Диденко, муж которой погиб во время вечеринки с сухим льдом, рассказала подписчикам о том, как она видит собственные похороны. По словам девушки, ей хотелось бы быть кремированной.

Диденко подчеркнула, что её покойный супруг часто размышлял о смерти. Мужчина хотел, чтобы его кремировали, потому как не хотел обременять тратами на погребение и сопутствующие церемонии жену и детей.

Вот такая была воля моего мужа. И вы знаете, увидев весь этот процесс, я поняла, что тоже хочу, чтобы меня кремировали, — призналась Диденко в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, блогер показала подарок на день рождения от умершего мужа. Её покойный супруг Валентин заказал для возлюбленной пиньяту в виде медведя. Сюрприз накануне женщине отдал следователь.

Разбив игрушку палкой, девушка достала оттуда сладости, лекарства и ненастоящие деньги. Она добавила, что мечтает «повернуть время вспять», но это невозможно.