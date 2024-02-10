Новый шутер от PlayStation «взорвал» Steam Helldivers 2 набрал 119 тысяч игроков в Steam в онлайне и обошел все проекты PS

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шутер Helldivers 2 обошел прочие проекты PlayStation по пиковому онлайну в Steam. Он достиг 119 тыс. игроков, в связи с чем проект занял третье место среди новинок 2024 года.

Первое место сейчас занимает Palworld с 2,1 млн игроков, второе — Enshrouded с 160 тыс. игроков. Меньше всего у «Отряда самоубийц» — 13,4 тыс. игроков и девятое место в рейтинге.

Кроме того, средняя оценка в Steam у Helldivers 2 от игроков улучшилась — сейчас 74% из 15,663 обзора положительные. Поэтому разработчики продолжают работать над патчами и улучшают производительность игры на PS5 и ПК.

Ранее стало известно, что PlayStation 6, которую уже около года разрабатывает компания Sony, планируется самой мощной консолью на рынке. По данным инсайдера, компания готова медленно работать над новым устройством, чтобы достичь выдающихся результатов.

Также американская корпорация Microsoft проигрывает в гонке за первенство старта продаж консоли нового поколения Xbox. Компания все еще не подписала контракты с технологическим партнером AMD, тогда как ее прямой конкурент Sony давно решила этот вопрос для своей PlayStation 6.