Раскрыты подробности о PlayStation 6 Wccftech: PlayStation 6 станет мощнейшей консолью на рынке

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PlayStation 6, которую уже около года разрабатывает компания Sony, планирует сделать консоль самой мощной на рынке, пишет Wccftech, ссылаясь на собеседника RedGamin Tech. По данным инсайдера, компания готова медленно работать над новым устройством, чтобы достичь выдающихся результатов.

Как отметил источник, в новой версии консоли будет расширено применение таких технологий как трассировка лучей и путей. Двигаться в этом направлении компания начала, вероятно, после консультаций с разработчиками игр, добавил собеседник.

RedGamin Tech утверждает, что Sony еще не определилась с некоторыми точными характеристиками новой PlayStation, такими как объем оперативной памяти или частота процессора. Однако известно, что создатели будут использовать решения от американского AMD, с другими производителями, в том числе Nvidia, Sony даже не пыталась вести переговоры.

Кроме того собеседник раскрыл подробности о PlayStation 5 Pro, по его словам, некоторые студии уже получили так называемые девкиты. Это может говорить о том, что релиз гаджета произойдет очень скоро, издание считает, что продажи начнутся до конца 2024 года.

Ранее стало известно, что американская корпорация Microsoft проигрывает в гонке за первенство старта продаж консоли нового поколения Xbox. Как утверждается, компания все еще не подписала контракты с технологическим партнером AMD, тогда как ее прямой конкурент Sony давно решила этот вопрос для своей PlayStation 6.