Стало известно, в чем новый Xbox проигрывает PlayStation 6 IXBT: Microsoft не сможет выпустить новый Xbox раньше PlayStation 6

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Американская корпорация Microsoft проигрывает в гонке за первенство старта продаж консоли нового поколения Xbox, сообщает IXBT, ссылаясь на инсайдера Moore's Law is Dead. Как утверждается, компания все еще не подписала контракты с технологическим партнером AMD, тогда как ее прямой конкурент Sony давно решила этот вопрос для своей PlayStation 6.

Microsoft так и не заключила контракт с AMD для консоли следующего поколения. Sony, напротив, подписала несколько контрактов с AMD, — сказано в публикации.

По информации инсайдера, задержка с подтверждением сделки породила слухи о том, что Microsoft либо не определилась, либо ведет переговоры о более выгодных условиях. Это также означает, что Xbox вряд ли выпустят раньше PS6, старт продаж которой запланирован на 2027 год.

Ранее сообщалось, что Sony признала консоль PlayStation 4 Pro и гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR устаревшими гаджетами. С 20 декабря 2023 года прекратилось обслуживание этих моделей в сервисных центрах компании на территории Японии. Владельцам устройств дали время до 5 января 2024 года, чтобы подать заявку на обслуживание. Гаджеты признали устаревшими из-за отсутствия комплектующих.