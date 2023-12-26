Sony внесла в список устаревших еще одну PlayStation Sony назвала PlayStation 4 Pro и PlayStation VR устаревшими гаджетами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Японская корпорация Sony признала консоль PlayStation 4 Pro и гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR устаревшими гаджетами, сообщает Siliconera. Таким образом, с 20 декабря 2023 года прекратилось обслуживание этих моделей в сервисных центрах компании в стране.

Отмечается, что в скором времени сервисные центры по всему миру также перестанут принимать в ремонт PlayStation 4 Pro и PlayStation VR. В компании уточнили, что пользователи, не успевшие оставить заявку на обслуживание консоли и гарнитуры виртуальной реальности до конца текущего года, смогут обратиться за помощью до 5 января 2024 года. По истечении этого срока любая поддержка техники будет завершена.

Представители компании подчеркнули, что Sony давно убрала из производства, а также не продает вышеуказанные устройства. Их признали устаревшими из-за отсутствия комплектующих. PS4 Pro — продвинутую версию приставки PlayStation 4 — выпустили в ноябре 2016 года, оригинальная гарнитура PlayStation VR появилась на рынке в октябре 2016 года.

Ранее стало известно, что улучшенная версия игровой консоли PlayStation 5 Pro получит процессор с видеоускорителем AMD на архитектуре Zen2 под названием Viola. Частота процессора составит 4,4 GHz, тогда как у актуальной PS5 этот показатель равен 3,5 GHz. Предполагается, что новая консоль получит 16 Гб оперативной памяти GDDR6. Это повысит ее производительность почти втрое — с 10,28 до 28,67 терафлопс.