Россиянам рассказали, как вести себя на улице во время грозы МЧС: во время грозы передвигаться лучше только пешком

Во время грозы передвигаться лучше пешком, пишет «Москва 24» со ссылкой на МЧС. Уточняется, что не рекомендуется бегать или кататься на велосипедах, самокатах и роликах в такую непогоду.

По данным издания, также советуют не приближаться к высоким деревьям и к линиям электропередачи. Не рекомендуется пользоваться телефонами, так как гаджеты могут притянуть разряд молнии.

Кроме того, лучше укрываться от грозы в помещении. Если такой возможности нет, нужно спуститься с возвышенности и присесть, чтобы избежать удара молнии.

Ранее климатолог Андрей Киселев заявил, что глобальное изменение климата привело к интенсификации мощных дождей в Москве и других регионах России. По его словам, число погодных аномалий на территории РФ будет только расти. При этом ученый подчеркнул, что в ближайшие десятилетия такая тенденция сохранится, причем в число погодных аномалий войдут не только сильные дожди, но и ветра, тепловые волны и продолжительные периоды жаркой погоды.

До этого во Владимирской области ударом молнии убило подростка. Отмечается, что еще четверых госпитализировали, двоих из них после проведенного обследования отпустили домой. Предварительно, компания несовершеннолетних приехала к водоему, который находится недалеко от поселка Першино Киржачского района. Когда началась гроза, подростки спрятались в заброшенном строении, куда и ударила молния.