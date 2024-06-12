Во Владимирской области ударом молнии убило подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во Владимирской области ударом молнии убило подростка, сообщили в администрации Киржачского района. Отмечается, что еще четверых госпитализировали, двоих из них после проведенного обследования отпустили домой. По данным властей, ЧП произошло во вторник, 11 июня.

От удара молнии во время грозы погиб подросток. Еще четверо были доставлены в нашу районную больницу. После медицинского обследования двое отправлены домой, а двое — госпитализированы в районную больницу города Александрова, — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального СУ СК России заявили, что, предварительно, компания несовершеннолетних приехала к водоему, который находится недалеко от поселка Першино Киржачского района. Когда началась гроза, подростки спрятались в заброшенном строении, куда и ударила молния.

Следователями СК проводится процессуальная проверка по факту гибели подростка в Киржачском районе. <...> Следователем следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза, опрашиваются лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — отметили в СК.

Ранее подросток скончался в результате удара молнии в Оханском округе Пермского края. По словам пресс-секретаря администрации Нытвенского округа Натальи Быстровой, в момент трагедии 14-летний мальчик рыбачил вместе с отцом на реке Каме. Сотрудники Следственного комитета России проводят проверку по факту случившегося.