Раскрыта смертельная опасность популярных БАДов Гастроэнтеролог Незванова: БАДы с мухоморами приводят к обострению панкреатита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование БАДов с мухоморами приводит к большим проблемам со здоровьем, в частности избыточному росту бактерий в кишечнике, обострению панкреатита и сыпи, заявила NEWS.ru член Ассоциации экспертов в области обучения, врач-гастроэнтеролог Светлана Незванова. Она посоветовала с осторожностью относиться к подобным новинкам, так как большинство таких препаратов основаны на эффекте плацебо.

На форумах производителей БАДов часто вижу, как многие запускают линейки из грибов, в том числе мухоморов. Добавки с мухоморами, чудо-средства очищения, травы для похудения. Возможно, кому-то в моменте помогает, а потом возникают проблемы, когда через месяц-полтора мы получаем избыточный рост бактерий в кишечнике, обострение панкреатита, сыпь и другие отдаленные последствия, — отметила Незванова.

Гастроэнтеролог добавила, что примерно 50% отказов в выдаче общественно-экспертной аккредитации связаны с нарушениями стандартов работы в сфере просвещения об основах здорового образа жизни. По словам Незвановой, чаще всего к отказу в аккредитации приводит то, что авторы курсов переходят грань между лечением и обучением, хотя не имеют на это права.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что прием биологически активных добавок может повлиять на эффективность препаратов. По словам специалиста, пациентам не следует утаивать факт приема таких добавок от врачей, так как это может негативно повлиять на результаты лечения.