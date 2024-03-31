Мясников объяснил, почему БАДы могут быть опасными Мясников предупредил о влиянии БАДов на эффективность таблеток

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Прием биологически активных добавок может повлиять на эффективность препаратов, заявил врач Александр Мясников в эфире своей программы на телеканале «Россия 1». По словам специалиста, пациентам не следует утаивать факт приема таких добавок от врачей, так как это может негативно повлиять на результаты лечения. Это обусловлено тем, что БАДы и обычные лекарственные препараты работают по схожей схеме.

Очень много веществ, в том числе лекарства и БАДы, метаболизируются по одной и той же ферментной схеме. Известный пример — грейпфрутовый сок и статины. Они пересекаются, и действие статинов снижается, — заявил Мясников.

Телеведущий призвал пациентов «не морочить врачам голову» и четко отвечать на их вопросы, ничего не утаивая. Мясников подчеркнул, что для медицинских специалистов может быть важна любая деталь, в том числе и связанная с приемом биологически активных добавок.

Врач Елена Малышева ранее рассказала, какие продукты могут помочь восполнить запасы витамина B1 в организме. По ее словам, особую пользу несут рисовые отруби, спирулина, а также льняное семя. Малышева подчеркнула, что витамин B1 не синтезируется организмом самостоятельно, поэтому правильный рацион питания крайне важен для поддержания здоровья.