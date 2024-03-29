Россиянам назвали три продукта для восполнения витамина B1 Малышева: восполнить витамин В1 помогут рисовые отруби

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Восполнить витамин В1 в организме помогут рисовые отруби, спирулина и льняное семя, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. Она отметила важность его процесса. В отличие от витамина D, сказала она, B1 организмом не синтезируется.

Витамин D мы синтезируем сами. Солнышко посветило, и он начал вырабатываться. Витамин В1 мы не синтезируем, поэтому его надо съесть с какой-то едой, — объяснила врач.

По словам ведущих передачи, рекордсменом по содержанию витамина В1 являются рисовые отруби. Для восполнения суточной нормы достаточно съесть всего 40 граммов этого продукта. Спирулины для той же цели понадобится 50 граммов, а льняного семя — примерно 65 граммов.

Также врачи рассказали о проблемах, которые начинаются со здоровьем при дефиците витамина В1. Классический случай — это неврология. Разрушается оболочка нерва — нервное волокно. В результате пропадает чувствительность, возникают мурашки и онемения.

Также повреждается сердечно-сосудистая система, развивается сердечная недостаточность. Уточняется, что высокое содержание витамина В1 улучшает трофику роговицы и уменьшает симптомы сухого глаза.

Ранее врач-стоматолог Татьяна Сумцова предупредила, что дефицит кальция, фосфора, витаминов D и B12 приводит к проблемам с зубами. Специалист отметила, что кальций и фосфор отвечают за создание костной структуры. При их недостатке в организме повышается вероятность возникновения кариеса и выпадения зубов.