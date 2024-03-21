Стало известно, дефицит каких витаминов приводит к проблемам с зубами Стоматолог Сумцова: дефицит кальция приводит к проблемам с зубами

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Дефицит кальция, фосфора, витаминов D и B12 приводит к проблемам с зубами, предупредила врач-стоматолог Татьяна Сумцова. В разговоре с LIFE.ru специалист отметила, что кальций и фосфор отвечают за создание костной структуры. При их недостатке в организме повышается вероятность возникновения кариеса и выпадения зубов.

Кальций участвует в создании костной структуры вместе с фосфором, вот почему при его дефиците зубная эмаль истончается и становится уязвимой для кариеса. Кроме того, недостаток кальция приводит к тому, что костная ткань челюсти теряет плотность, — пояснила врач.

Витамин D защищает десна от кровоточивости и препятствует образованию кариеса. Тем временем дефицит витамина B12 грозит образованием болезненных язвочек во рту и рыхлостью десен. Кроме того, стоматолог рекомендует восполнять витамин А. При его нехватке возникают заболевания слизистой оболочки рта и истончается эмаль. Витамин С не дает появиться неприятному запаху изо рта. Его острый дефицит может привести к цинге. Также для здоровья зубов необходим фтор, который содержится в твороге, картофеле и заваренном чае.

Стоматолог Алексей Антипенко ранее рассказал, что привычка пережевывать пищу только на правой или левой стороне ротовой полости может спровоцировать развитие кариеса. Если одна из сторон зубного ряда по каким-то причинам не используется для жевания, в ней не происходит самоочищения.