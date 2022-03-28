«Райский уголок стал тюрьмой»: блогер-миллионник застряла в Доминикане

Большая группа российских туристов застряла в Доминикане, сообщила NEWS.ru блогер-миллионник Яна Муратова, которая также не может вернуться на родину. По её словам, «райский уголок стал тюрьмой» для её семьи, обратные билеты на четырёх человек стоят около миллиона рублей, но и эту сумму невозможно оплатить из-за блокировки банковских карт россиян.

Яна Муратова рассказала NEWS.ru, что прилетела в Доминикану вместе с мужем, годовалым ребёнком и няней 17 февраля. Блогер планировала провести отпуск на побережье Карибского моря, а спустя месяц вернуться на родину.

Мы летели не по путёвке, а «дикарями»: отдельно бронировали билеты и отдельно жильё. Просто полетели семьёй в отпуск. Билет стоил 90 тысяч рублей на одного взрослого, обратные билеты мы не покупали. Планировали пробыть примерно месяц на отдыхе, а потом вернуться, — рассказала Яна Муратова.

Однако антироссийские санкции нарушили планы блогера и группы российских туристов, которые также застряли в Доминикане. По словам Муратовой, организованные Росавиацией и Ростуризмом вывозные рейсы предназначались прежде всего для тех туристов, которые прилетели по путёвкам и имели на руках обратные билеты.

Нас никто, конечно, не вывез. У нас нет обратных билетов. Сейчас мы связываемся с туроператором, ждём каких-нибудь новостей. Здесь очень много русских туристов, которые точно так же, как мы, застряли. Карты российских банков заблокированы, деньги снять невозможно. Мы не знаем, что делать, — призналась блогер.

Яна Муратова добавила, что во время неожиданно затянувшегося отпуска её годовалый ребёнок заболел «чем-то вроде ротавируса»: за приём в местной больнице, анализы и лекарства пришлось заплатить $300. По её словам, это были «практически последние деньги».

Patrik Uhlir/CTK/Global Look Press

Блогер сообщила, что сегодня, 28 марта, группа российских туристов написала о своих проблемах в чат Ростуризма и попросила помочь с организацией прямых рейсов для возвращения в Россию.

Нам ответили, что пока никакой информации нет: «Как будет что-то известно, мы вам сообщим. Или покупайте билеты через третьи страны». Такие билеты стоят 200–250 тысяч рублей! Получается, на одну семью нужно около миллиона рублей, чтобы улететь. И это три-четыре пересадки с годовалым ребёнком. Это очень много. Нам нужны прямые рейсы, — подчеркнула Яна Муратова.

В российском посольстве туристам, по словам блогера, предложили лететь через Венесуэлу. В этом случае, пояснила Муратова, путешественникам нужно будет сделать платные ПЦР-тесты и провести несколько дней в гостинице в ожидании рейса в Россию.

Но непонятно, когда он будет. Сейчас есть вылет на 1 апреля, но рейсы всё время переносятся. Очень печальная ситуация: мы с маленьким ребёнком, у нас почти нет денег. Что делать дальше, не представляем. Мы патриоты, любим нашу страну, не хотели уезжать надолго. Никогда не планировали эмигрировать. Просто были на отдыхе, а теперь вот так вышло, — заключила Муратова.

Ранее Ростуризм сообщил, что более 90% организованных российских туристов уже возвращены туроператорами и авиакомпаниями из-за границы. За пределами России ещё остаётся около 6,5 тысячи отдыхающих, большая часть которых задержалась в Египте. Как отметили в организации, сейчас идёт работа по их возвращению.