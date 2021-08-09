Врач дал советы по лечению ротавирусной инфекции в отпуске

Для того чтобы не испортить отпуск затяжной ротавирусной инфекцией, необходимо соблюдать правила личной гигиены и восстанавливать потерянный уровень жидкости специальными растворами. Об этом «МИР 24» сообщил врач-терапевт телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Павел Прокин.

Ротавирусная инфекция — самая частая причина диареи. Заражение может произойти через загрязнённую воду, немытые руки, поверхности, возможен воздушно-капельный путь передачи при близком контакте, — отмечает врач.

Симптомами этого заболевания являются рвота, иногда её сопровождают насморк и боль в горле. Основная опасность кроется в обезвоживании организма, сообщил терапевт.

Чтобы избежать обезвоживания, необходимо принимать специальные регидрирующие растворы. Если их нет, то лучше пить много чистой воды и морсов. При повышенной температуре следует принять жаропонижающее, советует Прокин.

Лучшей профилактикой заражения, по словам медика, служит соблюдение элементарных правил личной гигиены. Надо пользоваться лишь личной посудой, тщательно мыть руки и всегда промывать овощи и фрукты перед употреблением.

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