Продажи лекарств для желудка и кишечника выросли на фоне коронавируса

Новый штамм коронавируса «дельта» спровоцировал рост проблем с желудком и кишечником и как следствие — рост продаж лекарств для ЖКТ. Пик продаж на указанные препараты пришёлся на июнь, пишут «Известия».

Рост продаж пищеварительных ферментов и средств для восстановления микрофлоры кишечника составил 8% с 3 мая по 11 июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Препараты, снижающие секрецию желудка, выросли по продажам на 13%, лекарства от диареи — на 20%.

В июне же продажи ферментов подскочили на 19%, средств от диареи — на 34%, пребиотиков — на 32%, лекарств, снижающих секрецию желудка, — на 24%. Это объясняется распространением штамма коронавируса «дельта», при заражении которым у большинства людей наблюдается диарея, считает инфекционист, главный врач «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков.

Причём первое время этот симптом даже не рассматривали как проявление коронавируса, а принимали за обычную кишечную инфекцию. Что касается средств, снижающих кислотность желудка, рост их продаж связан ещё и с особенностями терапии при COVID-19. Их назначают врачи при приёме пациентом жаропонижающих, антибиотиков, противовоспалительных препаратов.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов рассказал об особенности лечения «дельта»-штамма. Он отметил, что лечить пациентов с этой разновидностью коронавируса сложнее.