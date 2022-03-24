Ростуризм: более 90% организованных туристов уже возвращены в Россию

Более 90% организованных российских туристов уже возвращены туроператорами и авиакомпаниями из-за границы, такое сообщение распространил Ростуризм. За пределами России ещё остаётся около 6,5 тыс отдыхающих, большая часть которых задержалась в Египте.

Процесс возвращения наших туристов из зарубежных поездок продолжается. На сегодняшний день при поддержке Ростуризма туроператоры совместно с авиакомпаниями обеспечили возвращение домой более 90% наших организованных туристов — это порядка 83 тыс человек, — отмечается в сообщении.

Как отметили в организации, что сейчас работа идёт по возвращению ещё менее 6,5 тыс организованных туристов. Во время ожидания обратных рейсов для них туроператорами обеспечивается проживание в отелях, а также решение других вопросов. Больше всего российских организованных туристов сейчас пребывает в Египте — около 4,3 тыс человек по линии трёх крупных туроператоров.

Процесс возвращения усложнился и занимает больше времени, чем рассчитывали туроператоры, из-за новых западных санкций в отношении самолетов, которыми планировалось выполнять специальные рейсы из Египта в Россию, — пояснили в Ростуризме.

Также туроператоры продолжают ежедневно возвращать домой организованных туристов, используя для этого стыковочные рейсы зарубежных авиакомпаний через третьи страны. Накануне также были подключены дополнительные мощности. Стартовали рейсы с организованными туристами из Шарм-эш-Шейха и Хургады в Сочи и Минеральные воды. Существует и запланированный ряд рейсов с египетских курортов в Махачкалу. Из этих воздушных гаваней туроператоры будут развозить туристов в регионы их проживания.

Ранее депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев сообщил, что ещё многие российские туристы остались за границей. Вопросом их возвращения в непрерывном режиме занимаются МИД, Минтранс, Росавиация и Ростуризм.