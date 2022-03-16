Туроператоры вывезли из-за рубежа 80% россиян

Туроператоры при поддержке Ростуризма обеспечили возвращение из зарубежных стран более 80% организованных туристов, это примерно 75 тысяч россиян, сообщается на официальном сайте Федерального агентства по туризму. При этом за последние сутки на родину вернулись 1,5 тысячи человек. Трансфер обеспечивается спецрейсами либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны.

К сожалению, это сложный и длительный процесс, который занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Связано это с ограниченным количеством доступных самолётов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки. Тем не менее такая работа ведётся в круглосуточном режиме, — говорится в сообщении.

Граждане, ожидающие вылета, размещаются в отелях, им также оказывают помощь в текущих вопросах, включая продление легального нахождения в стране, добавили в ведомстве. На сегодняшний день на согласовании находятся чартерные рейсы из Египта, Доминиканы, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама.

Самостоятельным путешественникам в Федеральном агентстве по туризму посоветовали держать связь с первоначальным авиаперевозчиком. Их возвращением занимаются Минтранс и Росавиация при поддержке МИД РФ, Ростуризма и ряда других ведомств.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал спецрейсы из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов для возвращения на родину российских туристов. До этого перевозчик организовал рейсы для вывоза граждан РФ с территории Шри-Ланки и Египта.