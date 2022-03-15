В Венесуэле прошла акция в поддержку спецоперации на Украине

В столице Венесуэлы — Каракасе — 15 марта прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине. В ней приняли участие около 50 человек, сообщает РИА Новости. В числе участников акции были члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», местные студенты, активисты, а также некоторые находящиеся в Венесуэле граждане РФ. Они выстроились в виде буквы Z, а девизом мероприятия стал лозунг «Zа победу».

Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине, — цитирует агентство одного из участников акции.

Как говорится в заявлении организаторов, целью акции стала «поддержка борьбы против нацизма в этой стране».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку действиям России на Украине и осудил дестабилизирующую активность США и НАТО. По его мнению, именно страны Альянса виновны в сложившейся ситуации, поскольку многие годы игнорировали обеспокоенности России и увеличивали напряжение в регионе.

Венесуэльский лидер также заявил, что новая мировая война уже началась. Сейчас она носит экономический характер, но может перерасти в реальное столкновения с использованием ядерного оружия.