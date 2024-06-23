Осенние туры в Египет, Турцию и Таиланд в 2024 году: где отдохнуть дешевле

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летние путевки уже во многом раскуплены, к тому же бронировать их за один-два месяца до путешествия невыгодно. В то же время осенние и зимние туры еще не распроданы, какие-то из них можно приобрести со скидками до 40%. О том, сколько будет стоить отдых в эти сезоны в России и за границей, куда лучше и дешевле поехать, — в материале NEWS.ru.

Где комфортно отдыхать в первой половине осени

Краснодарский край

В сентябре в Сочи спадает жара и снижается влажность, что делает погоду очень приятной. Температура воздуха в Сочи, Адлере, Туапсе и в других городах региона составляет около 25 градусов тепла днем и 16‒17 градусов ночью. Вода в Черном море прогревается до +24 °C, что вполне подходит для купания. На более северных курортах — в Геленджике и Анапе — температура воздуха и воды на один-два градуса ниже. В октябре в Краснодарском крае становится холоднее, столбик термометра показывает 13‒19 градусов тепла. Температура воды опускается до +19 °C.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Геленджик

Турция

Сильная летняя жара в сентябре сменяется ровной и комфортной погодой, причем в курортных городах Турции на Средиземном море — Аланье, Сиде, Белеке, Анталье, Кемере, а также в Мармарисе — по-прежнему довольно тепло. Температура воздуха составляет от 28 до 31 градуса тепла днем, ночью — около +20 °C. Вода в Средиземном море прогревается до 28 градусов, в Эгейском море (Бодрум) — до 24. В октябре в Турции также комфортно. Например, в Анталье температура воздуха составит +20–25 граусов, а воды — до +25 °C.

Египет

В сентябре в Египте все еще жарко. Днем столбик термометра показывает 31 градус тепла в Хургаде и до +33 °C в Шарм-эш-Шейхе, а также в Дахабе, ночью — около +26–28. Купаться в Красном море можно без перерыва в течение всего дня, поскольку температура воды составляет около +28 °C . В октябре воздух прогревается до 27–33 градусов, а вода — до +29 °C.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Египет

ОАЭ

Самый известный эмират Дубай расположен на берегу Персидского залива, где пустынный климат. Днем в сентябре температура воздуха составляет до 38 градусов тепла. Ночью также жарко — около +30 °C. Вода на побережье Персидского залива прогревается до 31 градуса тепла. В октябре воздух прогревается до +31–34 °C, а вода — до 33 °C.

Таиланд

В начале осени в Таиланде заканчивается сезон дождей. Их становится меньше, а погода радует туристов все больше. Температура воздуха днем составляет около 28 градусов тепла, ночью — 24. Вода прогревается до 28 градусов. На таких курортах, как Паттайя, Самуи, Панган и Тао продолжительность дождей сокращается до 15‒20 минут. Они идут раз в несколько дней и быстро сменяются солнечной погодой. Правда, в Краби дожди выпадают заметно чаще, поэтому эксперты советуют туристам не ехать в эту провинцию в сентябре.

В октябре дожди захватывают даже Паттайю на весь месяц. Те, кого это не страшит, могут купаться под ливнями, поскольку вода и воздух прогреваются до 29 градусов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Таиланд

Сколько будут стоить туры в бархатный сезон

Как отмечает в беседе с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, на сентябрь-октябрь у туроператоров, как правило, не предусмотрено каких-либо акций для туристов. Это бархатный сезон, но в последние годы между ним и летними месяцами не было сильной разницы по ценам.

По словам Горина, средний чек за недельный тур по России со всеми транспортными расходами и проживанием в четырехзвездочном отеле для двоих составит 70–80 тыс. рублей. Зарубежные путевки с теми же параметрами обойдутся для пары в 120–140 тыс. рублей. Более бюджетными вариантами будут Турция и Египет. Цены на туры в ОАЭ, Таиланд и на Кубу в это время года выше.

Стоимость проживания в пятизвездочном отеле в России в сентябре-октябре для двоих начинается в среднем от 150 тыс. рублей. За границей она составит 250–350 тыс. рублей.

Где комфортно отдыхать в конце осени и зимой

Турция

Температура воздуха еще сохраняется в пределах 18–22 градусов тепла. Иногда она поднимается до +25 °C. Солнце может быстро смениться моросящим дождем. При этом в Аланье температура воды достигает 22 градусов — именно с такого уровня обычно начинается купальный сезон. В конце осени можно отправиться в Турцию, например в Стамбул, чтобы посмотреть культурные объекты. В Аланье и Анталье находятся амфитеатры, фрагменты античных и византийских зданий, в том числе храмов и крепостей, а также огромные нацпарки, в которых туристам предлагают прогулки и рафтинг.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Стамбул, Турция

Египет

В Египте все располагает к пляжному отдыху даже в ноябре. Температура воздуха составляет 24–30 градусов тепла, воды — около +27 °C . В декабре столбик термометра показывает 20–25 градусов, но вода может прогреваться до +25 °C. Даже в январе температура воздуха достигает 22 градусов, а вода — 23. В феврале воздух прогревается до +21–24 °C, а вода — до +20–24 °C. Таким образом даже в два последних зимних месяца в Египте можно периодически купаться, а все остальное время — лежать на пляже и ездить на экскурсии.

ОАЭ

В ноябре в Дубае все еще достаточно жарко. Воздух прогревается до +26–31 °C, а вода — до +30 градусов. В декабре температура воздуха для многих даже комфортнее — 23–26 градусов, а воды — +26 °C. В январе столбик термометра показывает 21–24 градуса, а вода прогревается до +23 °C, что позволяет купаться. Такую же погоду синоптики фиксируют и в феврале.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Дубай, ОАЭ

Таиланд

В ноябре в Паттайе температура воздуха составляет 28–29 градусов тепла. Но очень часто идут дожди, а солнце закрывают тучи. Вода прогревается в это время года до +29 градусов. В декабре температура воздуха будет чуть более комфортной. Дождей почти нет, тучи закрывают солнце гораздо реже, воздух прогревается до 27–29 градусов, а вода — до +28 °C. В январе и феврале климат сильно не меняется, температура воды незначительно опускается — до 27 градусов. Зимний сезон считается наиболее подходящим для поездки в Таиланд.

Сколько будут стоить зимние туры

Горин отмечает, что с конца октября все туры у операторов называются «зимними». Они стоят точно так же, как осенние. Средний чек на четыре звезды на неделю с перелетом для пары составит 120–140 тыс. рублей. Пять звезд обойдутся уже в 250–350 тыс. По словам Горина, на эти туры сейчас действуют акции раннего бронирования — их можно заказать со скидкой до 40%.

С другой стороны, эти цены не отражают прайс на Новый год. В праздники стоимость недельного тура в пятизвездочный отель с перелетом может резко подскочить до 500–700 тыс. рублей. Рост цен затронет все категории гостиниц.

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