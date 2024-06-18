На поезда в Крым временно ограничили продажу билетов на осень

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На поезда в Крым временно ограничили продажу билетов на осень, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на компанию-перевозчика. Уточняется, что изменения произойдут из-за ремонта железной дороги.

По данным издания, из-за ремонта железнодорожных путей будут корректировать расписание. Из-за этого на некоторые поезда на полуостров временно ограничат продажу билетов на осень. Они вновь откроются, когда разработают новый график движения.

Кроме того, приостановили продажи билетов на некоторые поезда, следующие из Санкт-Петербурга в Севастополь и обратно, из Москвы в Симферополь, из Севастополя в Москву и из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

Ранее сотрудники полиции в Крыму пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений. Были задержаны два организатора и один IT-специалист, занимавшийся установкой программного обеспечения и настройкой коэффициентов выигрыша. Отмечается, что были проведены обыски и изъяты около 150 игровых автоматов, кассовая техника, а также примерно 2,5 млн рублей.

До этого 12 июня было приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Причины ввода ограничений не назывались. Водителей, находящихся на мосту, призвали сохранять спокойствие.