Путин поддержал идею строительства нового моста в России Путин обсудил с Силуановым строительство моста через реку Лену

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Айсен Николаев, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время презентации главы Якутии Айсена Николаева сообщил, что обсудил с министром финансов Антоном Силуановым вопрос строительства моста через реку Лену. Глава государства согласился с оценкой, что переправа на этом участке необходима, передает ТАСС.

Вчера говорил с Силуановым, — уточнил Путин.

Глава Якутии объяснил, что возведение моста через Лену обеспечит для региона прирост валового продукта на три процента. Кроме того, по данным Николаева, это поможет снизить прямые затраты бюджета почти на 5 млрд рублей.

Президент России 18 июня впервые с сентября 2014 года прибыл в Якутию. Глава государства ознакомится с достижениями региона в IT-сфере и оборонной промышленности, встретится с работающими в регионе специалистами и учащимися Высшей школы музыки им. В. А. Босикова.

Вечером Путин отправится с госвизитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику, а на следующий день — во Вьетнам.

Британский телеканал Sky News пустил в эфир сюжет о визите президента России в Северную Корею, который еще не начался. Журналисты подставили кадры прибытия российского лидера в Якутию, выдав регион за КНДР. Диктор за кадром рассказывает, что эта поездка Владимира Путина в Северную Корею стала первой с 2000 года.