Британский канал опозорился с неожиданной новостью о Путине Канал Sky News попытался выдать кадры прибытия Путина в Якутию за визит в КНДР

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС

Владимир Путин

Британский телеканал Sky News пустил в эфир сюжет о визите президента России Владимира Путина в КНДР, который еще не начался. Журналисты разместили кадры прибытия российского лидера в Якутию, выдав регион за КНДР.

Диктор за кадром рассказывает, что эта поездка Путина в Северную Корею стала первой с 2000 года. Визит главы государства в КНДР планируется 18–19 июня, куда он отправится после посещения Якутии.

Известно, что столицу КНДР Пхеньян перед визитом президента России уже украсили его портретами, российскими флагами и приветственными плакатами. Лозунги посвящены дружбе и сплоченности двух стран. Флаги РФ и Северной Кореи появились даже на фасадах высоток. После Пхеньяна российский лидер отправится во Вьетнам, где встретится с первыми лицами государства, включая президента То Лама.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Северная Корея может стать для России боеспособным союзником. Военный эксперт допустил, что председатель КНДР может предложить РФ свою помощь в специальной военной операции в вопросе технологий. Так, по его словам, калибры северокорейских снарядов совпадают с российскими.