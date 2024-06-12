Машинам перекрыли проезд через Крымский мост

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, информировал Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе. Причины ввода ограничений не называются. Водителей, находящихся на мосту, призвали сохранять спокойствие.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — написали в пресс-службе объекта.

Ранее, 10 июня, движение по транспортному переходу через Керченский пролив также перекрывали. Сообщение об этом появилось в 01:09 мск, уже в 01:56 его возобновили.

До этого стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США заметили примерно в 170 км от Ялты. По данным ресурса Flightradar24, дрон с позывным Forte12 двигался в западном направлении. Согласно онлайн-карте, БПЛА вылетел с авиабазы на Сицилии.

Кроме того, в мае на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани встало 490 автомобилей. Со стороны Керчи в очереди застряли в пробке около 79 транспортных средств. С обеих сторон переправы через Керченский пролив насчитывалось не менее 698 автомобилей. Больше всего транспортных средств скопилось со стороны Краснодарского края.