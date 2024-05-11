Сочи, Геленджик, Анапа: куда дешевле поехать в отпуск на море летом 2024-го

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сочи

Россияне стали чаще путешествовать по родной стране. Одним из самых популярных направлений остается Краснодарский край — туда покупают больше всего путевок. Чаще всего туристы выбирают Сочи, Геленджик, Анапу и Адлер. Сколько стоят туры в города Краснодарского края и на чем можно сэкономить — в материале NEWS.ru.

Куда можно поехать

Сочи

Сочи считается главным городом-курортом страны. Россияне ездят туда в любое время года: зимой — кататься на лыжах и сноубордах, летом — загорать на побережье Черного моря. Официальная дата начала купального сезона в Сочи — 1 июня, но уже с 1 мая все основные зоны отдыха принимают туристов.

В городе можно найти как относительно бюджетное, так и премиальное жилье. Авиабилеты в Сочи всегда стоят не дешево, потому что это одно из самых дорогих направлений внутри страны. Также не получится сэкономить на питании: цены в кафе и ресторанах достаточно высокие.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сочи

Геленджик

В Геленджике можно отдохнуть на одном из многочисленных пляжей, увидеть памятник писателю Михаилу Лермонтову и прогуляться по бульвару, названному в его честь. Купальный сезон начинается в мае и длится до октября.

В Геленджике есть две канатные дороги, несколько аквапарков и сафари-парк. Туристам предлагают съездить на водопады или посетить реликтовый лес в окрестностях города.

На момент написания статьи аэропорт Геленджика был закрыт. Железнодорожного вокзала там нет, ближайшая станция находится в 40 км от города, в Новороссийске. Согласно данным в Сети, цена билетов в плацкартный вагон — от 5 тыс. рублей в одну сторону. Из Новороссийска в Геленджик можно добраться на рейсовом автобусе или такси. Стоимость поездки на такси обойдется в 1–1,5 тыс. рублей, на автобусе в несколько раз дешевле — около 150–200 рублей с человека.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Геленджик

Анапа

Анапа — один из самых древних городов России и единственный в стране курорт с лечебными песчаными и галечными пляжами. Это направление подойдет для отдыха с детьми. В Анапе расположены два аквапарка, океанариум и второе по величине в РФ колесо обозрения.

В настоящее время аэропорт Анапы закрыт. Можно купить авиабилет до Сочи, Ставрополя или Минеральных Вод. Оттуда в Анапу можно доехать на автомобиле, автобусе или поезде (дорога займет 7–10 часов).

Железнодорожный вокзал курорта находится в пяти километрах от центра города. Стоимость билетов на поезд начинается от 5 тыс. рублей за плацкарт и от 8,5 тыс. рублей за купе в одну сторону.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Анапа

Адлер

Адлер — часть Большого Сочи, маленький курортный городок на берегах реки Мзымты. В этом населенном пункте развита развлекательная инфраструктура: есть океанариум, дельфинарий, обезьяний питомник, природный орнитологический парк и многое другое. Именно здесь находятся Олимпийский парк, Олимпийская деревня и аэропорт города Сочи.

Всего в 40 километрах от Адлера расположены современные курорты Красной Поляны. Стоимость проживания в городе значительно ниже, чем в Сочи. Туристы могут также оформить выездные экскурсии на территорию Абхазии.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Адлер

Сколько стоят путевки в Краснодарский край

По данным туроператора ANEX Tour, стоимость недельного тура на двоих в июне в Сочи и Адлер с перелетом из Москвы, проживанием в трехзвездочном отеле и завтраками начинается от 65 тыс. рублей.

Цены на отдых в Геленджике и Анапе начинаются от 28 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно. В эту стоимость входит недельное проживание в «трех звездах» и завтраки. С билетами на поезд, по подсчетам NEWS.ru, выйдет дороже как минимум на 20–30 тыс. рублей.

В компании FUN&SUN рассказали NEWS.ru о других вариантах туров. Например, семидневный отдых в Красной Поляне на двоих с перелетом из Москвы и проживанием в отеле категории «без звезд» и без питания в июне стоит от 57 тыс. рублей. Аналогичный тур в Адлер можно приобрести за 77 тыс. рублей. Путевка с проживанием в отеле 4* (восемь ночей), включая завтраки, будет стоить как минимум 130 тыс. рублей на двоих.

Примерно столько же — от 122 тыс. рублей — придется заплатить за семидневный тур в июле в Лазаревское (микрорайон города Сочи). В цену входит перелет, проживание в отеле 3* и завтраки.

Семь ночей в Анапе в июле в отеле 3* с полным пансионом и билетом на поезд (купе) будут стоить от 212 тыс. рублей на двоих (в цену включен сервисный сбор). Тур на 10 ночей в отеле 3* в Геленджике с завтраками и билетами (купе) можно приобрести от 111 тыс. рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сэкономить на отдыхе в Краснодарском крае

Существует несколько общих рекомендаций для туристов, которые не хотят переплачивать:

покупайте пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу;

подписывайтесь на паблики туроператоров и следите за акциями и спецценами. Это проверенный способ поймать интересное предложение или горящий тур накануне вылета;

покупайте тур в непиковые даты — например, весной или осенью, когда на курортах уже нет толп отдыхающих, но уже или еще тепло. В Сочи высокий пляжный сезон начинается в июне, а пик спроса приходится на июль — август. Соответственно, в мае путевки будут стоить дешевле;

воспользуйтесь предложениями раннего бронирования. Выгоднее оплачивать путевку за несколько месяцев до поездки. Традиционно по раннему бронированию отели дают скидки до 50%, а в цене всего турпакета эта выгода может достигать 35% в зависимости от стоимости авиаперевозки;

при выборе дней вылета и бронировании отелей рассматривайте не только выбранные даты, но и соседние. Цена может значительно отличаться, если вылет, к примеру, не в пятницу или выходные, а в середине недели. В отелях также часто есть разница в тарифе в будние дни и в выходные;

можно выбирать альтернативные варианты размещения: вместо 5* — размещение в апарт-отелях или домах отдыха, где есть кухня и можно готовить самостоятельно, а не питаться в ресторане.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что еще можно сделать, чтобы сэкономить на отдыхе в Краснодарском крае

Чтобы поймать лучшую цену на конец мая — начало июня, туроператоры рекомендуют бронировать туры после майских праздников. Как правило, в это время спрос временно падает и у отелей есть спецпредложения. Также можно сэкономить при семейном отдыхе, так как летом многие гостиницы предлагают бесплатное размещение детей.

При покупке авиабилетов в первую очередь стоит смотреть чартерные и блочные рейсы туроператоров. На них часто включен багаж в тарифы, поэтому стоимость не меняется.

Билеты на поезд лучше покупать заранее. Как правило, чем меньше дней осталось до отправления, тем выше цена. Выгоднее брать билеты на ночь или раннее утро, спрос на них ниже. Дороже всего стоят поездки вечером в пятницу или в выходные. Если хотите сэкономить, покупайте невозвратный билет, отказывайтесь от страховки и белья.

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