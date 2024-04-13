Как дешево отдохнуть в Сочи в 2024 году: советы туроператоров

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Отдых на «Розе Хутор»

Совсем скоро россиян ждут майские праздники и сезон отпусков, поэтому самое время задуматься о том, как спланировать отдых. Одним из любимых курортов у российских туристов остается Сочи. Сюда едут как зимой, так и летом. NEWS.ru рассказывает, сколько стоит в 2024 году отпуск в столице Краснодарского края и можно ли на нем сэкономить.

Почему россияне выбирают Сочи

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), весенние и летние туры в Сочи сейчас продаются на 20–30% активнее, чем годом ранее. Впрочем, в Сочи россияне ездят круглый год. Здесь туристам доступны практически все виды отдыха: зимой сюда отправляются горнолыжники и сноубордисты, весной и осенью — те, кто предпочитает комфортную погоду и спокойным отдых, а летом — любители моря и пляжей. Кстати, их в Сочи около 130 — городские и частные, платные и бесплатные, открытые и закрытые. Они тянутся вдоль берега более чем на 100 километров. Официальная дата начала купального сезона — 1 июня, но уже с 1 мая все основные пляжи городских набережных будут готовы принять отдыхающих.

Безусловный плюс Сочи — большой выбор как относительно бюджетных, так и премиальных вариантов проживания. А еще множество развлечений, красивая природа и море. Из главных минусов — дороговизна билетов (Сочи является одним из самых дорогих авианаправлений внутри страны), а также завышенные цены на питание и жилье.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько стоят путевки и номера в Сочи в мае и летом

По данным АТОР, в майские праздники проживание в отеле 3* в Адлере обойдется в 17 тыс. руб. на двоих на четыре ночи, а пакетный тур с перелетом — минимум в 45 тыс. руб. на двоих. Минимальная стоимость тура с размещением в гостинице категории 4* составит уже 63 тыс. рублей, а если включить в путевку завтраки, туристам придется отдать от 72 тыс. рублей.

Те, кто планирует провести майские праздники в Красной Поляне, должны закладывать на отдых не менее 56 тыс. рублей на двоих. За эти деньги можно забронировать тур, включающий перелет и четыре ночи в отеле категории 3*. Если бронировать у туроператора только отель, то можно уложиться в 13 тыс. рублей на двоих. При выборе отеля категории 4* с завтраками путешественникам придется заплатить минимум 82,6 тыс. рублей за четыре ночи (перелет включен в стоимость тура).

В компании FUN&SUN рассказали NEWS.ru о ценах на туры и размещение в отелях более высокой категории.

Например, тур в Сочи на двоих с отдыхом в пятизвездочном отеле Pullman Sochi Centre в течение пяти ночей, без питания, с вылетом из Москвы 29 апреля будет стоить от 168 тыс. рублей, с вылетом 15 июня — от 201 тыс. рублей.

Если же взять только отдых в отеле, без перелета, то те же пять ночей в четырехзвездочной гостинице Aura при трехразовом питании с 27 апреля обойдутся в сумму от 28 тыс. рублей, с 1 июня — от 46 тыс. рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоят билеты в Сочи в мае и летом

Авиабилеты в Сочи, как уже было сказано выше, стоят недешево. Вот примеры рейсов туда и обратно с вылетом 29 апреля и возвращением 5 мая на одного человека, тариф с багажом:

из Москвы — от 25,9, тыс. рублей (с вылетом в начале месяца: в июне — от 21,2 тыс., июле — 26 тыс., августе — от 25 тыс.);

из Санкт-Петербурга — от 33 тыс. рублей (в июне — от 36 тыс., в июле — от 43,2 тыс., в августе — от 37 тыс.);

из Екатеринбурга — от 28 тыс. рублей (в июне — от 27,9 тыс., в июле — от 39,7 тыс., в августе — от 38,5 тыс.);

из Казани — от 28,4 тыс. рублей (в июне — от 26 тыс., в июле — от 31,7 тыс., в августе — от 35,5 тыс.);

из Новосибирска — от 41,2,9 тыс.( в июне — от 33,6 тыс., в июле — от 45 тыс., в августе — от 54,2 тыс.).

Билет туда и обратно на поезд в Сочи из Москвы обойдется в период майских праздников как минимум в 12 тыс. рублей (плацкарт). В июне такая поездка будет стоить 10–11 тыс. минимум, в июле — от 13 тыс. и примерно столько же в августе. Правда, многие билеты уже раскуплены.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как можно сэкономить на отдыхе в Сочи

Существуют несколько общих рекомендаций для туристов, которые не хотят переплачивать:

покупайте пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу;

подписывайтесь на паблики туроператоров и следите за акциями и спецценами. Это проверенный способ поймать интересное предложение или горящий тур накануне вылета;

покупайте тур в не пиковые даты — например, весной или осенью, когда на курортах уже нет толп отдыхающих, но уже или еще тепло. В Сочи высокий пляжный сезон начинается в июне, а пик спроса приходится на июль-август. Соответственно, в мае путевки будут стоить дешевле;

воспользуйтесь предложениями раннего бронирования. Выгоднее оплачивать путевку за несколько месяцев до поездки. Традиционно по раннему бронированию отели дают скидки до 50%, а в цене всего турпакета эта выгода может достигать 35% в зависимости от стоимости авиаперевозки;

при выборе дней вылета и бронировании отелей рассматривайте не только выбранные даты, но и соседние. Цена может значительно отличаться, если вылет, к примеру, не в пятницу или выходные, а в середине недели. В отелях также часто есть разница в тарифе в будние дни и в выходные;

можно выбирать альтернативные варианты размещения: вместо 5* выбирать размещение в апарт-отелях или домах отдыха, где есть кухня и можно готовить самостоятельно, а не питаться в ресторане.

А еще можно посещать бесплатные достопримечательности и места отдыха. В Сочи это сады, парки (парк «Ривьера», «Олимпийский»), набережные (Имеретинская, набережная у морского порта), пешеходные маршруты (например, «Тропа здоровья») и др.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Набежная в Сочи

Что делать тем, кто едет в Сочи самостоятельно

Самостоятельным путешественникам, которые организовывают свой отдых без помощи туроператора, авиабилеты лучше брать заранее (конечно, когда человек уверен в датах поездки).

Билеты с неудобным временем вылета/прилета, как правило, стоят дешевле. Также, чтобы снизить их стоимость, нужно выключить все опции продавца. Следует быть особенно внимательным при покупке билетов на сайтах лоукостеров (авиаперевозчиков, которые предлагают билеты по ценам ниже среднерыночных). При оплате билетов лучше всего пользоваться дебетовыми картами с кешбэком на авиабилеты. Также в целях экономии стоит покупать невозвратные билеты и ловить места на чартерах. Особенно те, что, очевидно, уже не раскупят. На них могут запустить скидки.

Билеты на поезд лучше тоже покупать заранее. Как правило, чем меньше дней осталось до отправления, тем выше цена на билет. Выгоднее покупать билеты на поезда, отправляющиеся ночью или рано утром, спрос на них ниже. Самые дорогие билеты — с вечера пятницы и на все выходные. Если хотите сэкономить, покупайте невозвратный билет, отказывайтесь от страховки и белья.

Билет на поезд можно приобрести в кассах на вокзалах, на официальном сайте РЖД и сайтах-агрегаторах. В кассе и на официальном сайте билеты будут стоить дешевле.

Не стоит забывать следить за скидками и акциями на сайтах гостиниц.

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