Россиянам урезали срок пребывания в Таиланде без визы Таиланд введет 60-дневный безвизовый режим для россиян с 1 мая

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Правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян с 1 мая этого года, сообщает издание Khaosod со ссылкой на премьер-министра Сеттха Тхависина. В настоящее время россиянам разрешено находиться в королевстве без визы 90 дней, такая мера начала действовать в ноябре 2023 года, когда безвизовый режим для граждан РФ увеличили с 30 до 90 дней.

Кабмин одобрил предложение Министерства иностранных дел по вопросу освобождения от получения виз владельцев российских паспортов, посещающих Таиланд в туристических целях на срок не более 60 дней, — говорится в сообщении.

По словам премьера Таиланда, новая мера будет носить исключительный и временный характер, а срок ее действия пока не определен. Как отмечает ТАСС, в 2023 году Таиланд посетили 1,48 млн россиян, таким образом, туристический поток из России в эту страну вышел на допандемийный уровень. Ожидается, что в этом году королевство примет 1,6 млн туристов из РФ.

Ранее правительство Шри-Ланки приняло решение продлить бесплатный визовый режим с Россией вплоть до 30 апреля. Министр туризма островного государства Харин Фернандо заявил, что власти страны могут ввести такой режим на постоянной основе, однако к настоящему моменту окончательного решения по данному вопросу нет.