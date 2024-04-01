Популярная среди россиян курортная страна продлила бесплатный визовый режим Власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим с Россией до 30 апреля

Правительство Шри-Ланки приняло решение продлить бесплатный визовый режим с Россией вплоть до 30 апреля, сообщил министр туризма островного государства Харин Фернандо. На своей странице в социальной сети Twitter (X) он заявил, что власти страны могут ввести такой режим на постоянной основе, однако к настоящему моменту окончательного решения по данному вопросу принято не было.

Пилотный проект бесплатной визы для семи стран будет продлен до 30 апреля 2024 года. Окончательное решение будет принято в течение следующих нескольких недель пилотного проекта, — написал Фернандо.

Отмечается, что бесплатный визовый режим с Россией действует с октября 2023 года. Проект был запущен с целью облегчения въезда в страну для туристов и повышения популярности Шри-Ланки среди иностранцев. Предполагается, что в ближайшие годы турпоток увеличится до 5 млн человек благодаря путешественникам из России, Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и Таиланда.

Посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян ранее заявил, что островное государство безопасно для отечественных туристов. При этом он подчеркнул, что путешественникам необходимо соблюдать местные законы и сохранять бдительность, так как порой происходят случаи кражи денег и документов.