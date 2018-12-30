«Мисс Африка» загорелась на церемонии награждения

https://news.ru/storage/news/8a94281c3bf61c82c788c0db9d58a276/edc3ca30-807b-42ac-979c-cfac8dc91a79_850.jpg Скриншот

Победительница конкурса красоты «Мисс Африка – 2018» Доркас Касинде, представлявшая республику Конго, попала в курьезную ситуацию. Во время церемонии награждения у неё загорелся парик.

На голову девушке попали искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами.

Инцидент попал на видео, на кадрах которого видно, что сразу после объявления имени самой красивой девушки Африки, на сцене запустили пиротехнику, похожую на бенгальский огонь, искры от которой попали на затылок Касинде. При этом она не сразу заметила, что её пышная шевелюра горит, а закричала, когда парик заполыхал ярким пламенем.

Miss Congo, Kasinde's hair caught on fire after she was crowned Miss Africa 2018 on stage. pic.twitter.com/6VxXGD58S5 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) December 28, 2018

Почти сразу же на помощь новой «Мисс Африка – 2018» пришла ведущая церемонии и еще несколько человек, которым удалось потушить огонь, после чего мероприятие продолжилось.

Ранее News.ru писал о том, что в этом году на звание мисс Вселенная впервые претендовал трансгендер — 27-летняя участница из Испании Анхела Понсе, однако и она не смогла пройти в полуфинал.