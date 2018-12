«Мисс Африка» загорелась на церемонии награждения

Победительница конкурса красоты «Мисс Африка – 2018» Доркас Касинде, представлявшая республику Конго, попала в курьезную ситуацию. Во время церемонии награждения у неё загорелся парик.

На голову девушке попали искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами.

Инцидент попал на видео, на кадрах которого видно, что сразу после объявления имени самой красивой девушки Африки, на сцене запустили пиротехнику, похожую на бенгальский огонь, искры от которой попали на затылок Касинде. При этом она не сразу заметила, что её пышная шевелюра горит, а закричала, когда парик заполыхал ярким пламенем.

Miss Congo, Kasinde's hair caught on fire after she was crowned Miss Africa 2018 on stage. pic.twitter.com/6VxXGD58S5