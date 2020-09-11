Названы самые «инстаграмные» продукты

https://static.news.ru/photo/a914c80a-f425-11ea-bb93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francesco Perre via imago-images.de/Global Look Press

Специалисты одного из сервисов экспресс-доставки выяснили, фотографии каких продуктов россияне чаще всего выкладывают в Instagram. Для этого было проанализировано более 1,5 тысячи фотографий еды в социальной сети и около 700 инста-историй с отметкой профиля сервиса за последний месяц.

Для подготовки рейтинга самых фотографируемых продуктов были изучены тысячи постов российских пользователей Instagram с хештегами #завтрак, #обед и #ужин. В отборе не участвовали снимки с изображениями готовой еды, учитывались только фото отдельных продуктов питания.

Выяснилось, что во время завтрака 41% пользователей чаще всего публикует посты с изображением куриных яиц, 28% — хлеба, булочек и тостов. Примерно 23% публикуют в ленте овощи (преимущественно огурцы и помидоры), столько же пользователей размещают изображения молочных продуктов — творог и сыр. Среди утренних напитков абсолютным лидером стал кофе, его изображения встречаются на каждом пятом посте с хештегом #завтрак.

В обед примерно 43% пользователей размещают фотографии с мясными продуктами, чуть меньше россиян (40%) выкладывают в Instagram зелень, 21% — макароны. При этом помидоры можно встретить в соцсети в 1,5 раза чаще, чем огурцы.

Во время ужина 51% российских пользователей публикует в Instagram фотографии еды, на которых присутствует лук, 36% выкладывают молочные продукты — яйца и сыр. Четверть пользователей публикует куриное мясо. Картофель и морковь менее популярны: их фотографируют только 22%.

Согласно аналитике историй пользователей, самым фотографируемым в Instagram продуктом в августе стал арбуз, он присутствует в каждом десятом посте с отметкой официального аккаунта сервиса. Чуть реже москвичи и петербуржцы делятся историями со снимками круассанов и мороженого. В десятку самых «инстаграмных» продуктов также вошли авокадо, печенье, ягоды, выпечка, кофе, хлеб и сыр.

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