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Меган Маркл угодила в наркоманский скандал

Меган Маркл Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Меган Маркл

lifestyle [ версия для печати ]

О том, что на первой свадьбе Меган Маркл была марихуана, ранее уже рассказывал её отец Томас, который периодически делится с журналистами сомнительными фактами из жизни своей дочери. Однако теперь в истории всплыли новые подробности.

Электронные письма, которые оказались в распоряжении журналистов, указывают на то, что Меган Маркл принимала непосредственное участие в подготовке своеобразного подарка для гостей. The Sun пишет, что она лично скручивала косяки с марихуаной для тех, кто пришёл на её свадьбу с Тревором Энгельсоном. Отвечая на письмо одной из подруг с просьбой купить определённые пакеты для церемонии, будущая жена принца Гарри отвечает: «Уже заказала их. Маленькие, для „травки“ — тоже».

В 2012 году, когда Меган Маркл в первый раз выходила замуж, хранение марихуаны на Ямайке, где происходило торжество, было незаконным. В 2015 году законы были смягчены.

По словам гостей, Меган и её первый супруг прибегли к помощи сотрудников отеля, в котором они остановились, для покупки наркотических веществ. Пара прожила в браке два года и оформила развод в 2013 году с формулировкой «непримиримые разногласия».

Ранее News.ru писал о том, что первенец принца Гарри и Меган Маркл будет воспитываться в «нормальных» условиях, несмотря на его положение в обществе. Будущие родители пообещали сделать всё возможное, чтобы оградить ребёнка от чрезмерного внимания публики.


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