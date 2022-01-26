Мамаша и медведь: как остановить треш-блогеров, снимающих безумные видео

Популярный 21-летний блогер Валерия Татаринцева, известная в Сети под псевдонимом Лера Изумруд, привела в свою квартиру в Мытищах живого медведя. Происходящее девушка снимала на видео и транслировала в соцсетях. Изумруд объяснила, что заказала зверя для развлечения годовалого сына. Однако подписчикам и соседям блогера её идея показалась опасной и абсурдной, полиция проводит проверку. NEWS.ru вспомнил самые безумные ролики блогеров и спросил эксперта, что толкает людей на съёмку треш-видео и как их остановить.

Зачем Лера Изумруд привела домой живого медведя

Блогер Валерия Татаринцева проживает в квартире в Мытищах вместе с годовалым сыном. В TikTok у девушки 7,5 миллиона подписчиков, в Instagram — 1 миллион. Блогер часто задействует своего ребёнка в роликах и, судя по контенту в TikTok, любит животных. На странице тиктокера есть видео посещения ею приюта для собак.

Однако на этот раз любовь девушки к животным показалась пользователям слишком опасной для ребёнка. Недавно Изумруд выложила видео, где рассказала о планах привести домой настоящего медведя. Подписчики поначалу не поверили блогеру, подумав, что она собирается найти аниматора в костюме медведя для развлечения сына.

Если я сделаю это, то ты будешь бегать по улице в труселях! — ответила Изумруд одному из сомневающихся в ней юзеров.

Своё обещание девушка всё-таки сдержала: она привела домой 200-киллограммового живого медведя. С помощью дрессировщика Лера завела животное в лифт, а затем в квартиру, где стала танцевать и обниматься с хищником, не забывая при этом работать на камеру. Интересно, что самого годовалого ребёнка, ради которого якобы было организовано шоу с животным, в кадре не было.

Несмотря на возмущение подписчиков и соседей, вылившееся в полицейскую проверку (на предмет возможного нарушения законодательства об ответственном обращении с животными и создания угрозы жизни несовершеннолетнему), Лера Изумруд считает себя невиновной, поскольку медведь, по её словам, вёл себя спокойно и «был добрым». В очередном видео тиктокер призналась, что её расстроила реакция аудитории. Она расплакалась, узнав, что TikTok удалил её «медвежьи ролики» как потенциально опасные, и посетовала на малое число просмотров.

Ребят, простите за слёзы, никакой это не хайп, мне очень обидно. Я обещала вам привести медведя домой, выложила видео в TikTok, видео набрало 700 тысяч просмотров. Когда я выставляю что-то с медведем, видосы пропадают через час, потому что TikTok считает, что они опасные, — рассказала сама Изумруд.

Скандальное шоу с медведем в мытищинской многоэтажке быстро распространилось в Сети. Известный комик Илья Соболев даже снял пародию на ролик, в котором мама-блогер оплакивала недополученные просмотры.

Глоток мочи на камеру и другой треш

С каждым днём блогерам всё сложнее подогревать интерес к своей персоне. Постоянное поддержание уровня охватов и лайков требует тщательной и трудоёмкой работы, однако часто этого оказывается недостаточно. Чтобы получить быстрый и ощутимый выхлоп, блогеры, считают эксперты, и идут на риск, совершая на камеру настоящие безумства.

Тренд на треш возник в российском сегменте соцсетей ещё несколько лет назад. К примеру, в 2017-м блогер Gregory Goldsheid снимал провокационные ролики, предлагая прохожим на улице выпить его мочу, а девушкам — раздеться за 10–15 тысяч рублей. Желающих сделать это было мало, однако они всё же нашлись.

Ещё один способ привлечения внимания — осознанный риск. YouTube-блогер и экстремал Олег Крикет кроме путешествий любит снимать ролики на крышах высоток. Блогер признавался, что несколько раз срывался, однако благодаря хорошей физической подготовке ему удалось избежать падения с 40-этажной высоты.

Часто блогеры ради хайпа идут и на обман. В 2019 году Инстасамка инсценировала ограбление своей квартиры и аварию, в которую якобы попал её молодой человек. Девушка снимала видео в разгромленной квартире, однако позже появились доказательства, что «ограбление» устроила она сама. Подписчики предположили, что это было сделано для продвижения её музыкального альбома.

Блогерам закон не писан?

Осенью прошлого года Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей, куда попали как иностранные, так и отечественные сервисы. Эти нововведения появились после вступления в силу ещё в феврале 2021-го закона о «самоконтроле» интернет-площадок, по которому они самостоятельно должны выявлять и блокировать запрещённую властями информацию. В реестр соцсетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Закон обязывает соцсети выявлять и блокировать «противоправный контент», под которым понимается «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в запрещённых властями публичных мероприятиях и многие другие опасные действия. Однако «креатив» блогеров и их желание собрать как можно больше просмотров и лайков порой противоречит здравому смыслу. Кажется, некоторые из них не признают ни правил, ни законов.

В марте прошлого года, уже после начала действия закона о «самоконтроле» в соцсетях, новосибирец устроил стрельбу из автомобиля. Он был задержан по месту жительства и стал фигурантом уголовного дела. Судья оштрафовала мужчину на 40 тысяч рублей с конфискацией охолощённого автомата Калашникова и патронов. А сам новосибирец признался, что устроил стрельбу на улице ради съёмок ролика для соцсетей.

«Раньше можно было прославиться, попав „в телик“, сейчас достаточно иметь смартфон»

NEWS.ru обсудил с экспертом по работе с подсознанием и блогером Марией Самариной причины популярности треш-контента в социальных сетях. Основные факторы, побуждающие блогеров снимать свои безумства на камеру, — потребность в признании и одобрении, считает она. При этом Самарина отметила, что раньше для удовлетворения этих целей необходимо было попасть «в телик», а сейчас достаточно иметь смартфон. В то же время блогеры не стремятся к одобрению, им «достаточно факта внимания».

Именно к нему привыкают, от него начинают зависеть. Постепенно стирается грань между реальностью и контентом для виртуальности. Человек в попытках удивить аудиторию, а по факту неизвестных ему людей, теряет способность объективно оценивать свои поступки, поэтому любая возможность кажется ему адекватной — даже привести в квартиру дикого зверя, — объяснила Самарина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая немаловажная причина стремления треш-блогеров привлечь внимание любой ценой — возможность монетизации хайпа.

Если ты блогер и интересен аудитории, ты можешь продавать ей товары или услуги. В этом случае количество просмотров — показатель потенциальных покупателей. И, как говорится, здесь все средства хороши. Если раньше это было «подходи, покупай», то сейчас «сначала завлеки, потом продай», — подчеркнула Самарина.

Эксперт отметила, что если отбросить все внешние факторы, то «в глубине души люди, которые гонятся за лайками, чаще всего недолюблены в детстве, недополучили поддержки со стороны важных для них на тот момент людей, родителей».

И теперь они пытаются этот факт компенсировать, попадая в зависимость от количества подписчиков и сердечек в Сети, — заключила Мария Самарина.

Она добавила, что избавиться от навязчивых идей и потребности в хайпе может помочь работа с психологом. Блогеры должны понять, что есть черта, через которую переступать нельзя, и осознать неоправданность риска, которому они в погоне за популярностью подвергают свою жизнь и жизнь других людей, заключила Самарина.