Эксперт по этикету дала советы, как знакомиться с родителями своей пассии

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Чаще бросайте влюблённый взгляд на свою вторую половину при знакомстве с его родителями. Это и станет залогом успеха, рассказала в интервью NEWS.ru специалист по светскому и деловому общению и межкультурным коммуникациям Татьяна Полякова.

Никогда [не говорите] о возрасте, здоровье, доходах, ценах. Не на высоких каблуках, не оголённой и не в прозрачной, рвущейся на груди, блузке и не в мини. И главное — уметь слушать и держать паузу. И передавать смущение своим влюблённым взглядом на сына родителей. А значит, и на родителей, — сказала Полякова.

Кроме того, эксперт особо отметила: «ничто так не украшает вас, как искренность, признание ошибок и умение извиниться». И этот совет касается всех ситуаций, а не только знакомства с родителями.

Полное интервью с Татьяной Поляковой читайте на сайте NEWS.ru в 00.00.